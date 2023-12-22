Празднование Рождества в этом году отменяется

Из-за нападения боевиков ХАМАС на Израиль празднование Рождества в Вифлееме в этом году будет отменено. Доступ в город ограничили: туда не пускают ни паломников, ни туристов, ни жителей ближайших городов.

Традиционно в Вифлеем, где, согласно Библии, родился Иисус, приезжают многие христиане. Обычно на Рождество паломники посещают церковь Рождества Христова, а на центральной площади Вифлеема ставят огромную ель. В этом году там пусто.

Израиль заявляет, что планирует продолжать военные действия "вплоть до уничтожения ХАМАС". В результате атаки боевиков 7 октября погибли 1139 человек. Минздрав сектора Газа, находящийся под контролем ХАМАС, утверждает, что на их стороне погибли более 19 тысяч человек, еще более 7 тысяч пропали без вести.

На таком фоне, конечно, туризм затруднителен...

А.Б.