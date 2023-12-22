Голышом больше нельзя!

Ксения Собчак прокомментировала ажиотаж вокруг "голой" вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Она допустила, что, на чей-то взгляд, это была неудачная вечеринка и многим не нравится на это все смотреть. При этом, по словам Собчак, куда и когда взрослым людям ходить раздетыми – это их личное дело.

Вообще-то "голые вечеринки" такая не новая штука, что первые их участники давно уже померли от старости.

Что до войны, то когда еще и пировать, если не во время чумы? Тоже, в общем. не новость...

Меня во всей этой истории, не стоящей и выеденного яйца, удивляет только убожество происходившего. Какая-то раздевалка во второразрядном фитнесе, а не светское увеселение.

Но если немолодым ветеранам сцены это нравится, то какое мне дело?

Мизулина, говорят, возмущается... Ну так показала бы, как надо!

А.Б.