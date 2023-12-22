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Московский листок

Европа имеет проблемы с газом

Опубликовано 22.12.2023 в разделе комментариев 0

газ нефть
Европа имеет проблемы с газом

Европейские страны столкнутся с проблемами из-за отказа Украины от транзита российского газа в Европу, пишет немецкое издание Focus.

Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа, истекающий в конце 2024 года. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, пояснив, что транзит не перекрывался осенью из-за высокой нужды Европы в газе накануне зимы.

Украина не хочет отправлять российский газ в Европу с 2025 года.

Такой шаг Киева может привести не только к повышению цен, но и к перемещению производства, уверена профессор экономики и энергетики Мюнхенского технического университета Светлана Ионникова. По ее словам, от 5 до 10 процентов немецких промышленных производственных мощностей могут быть навсегда перемещены за границу.

Грустно конечно, но не кажется ли странным, что вот уже 9 лет идут военные действия на востоке Украины, скоро два года как это вообще война по полному профилю, а газ из России продолжает исправно поступать через территорию Украины в Европу.

При этом Европа, та же Германия, открыто вооружает Украину, обучает бойцов ВСУ и даже поставляет живую силу.

Нам что, нужно плакать от того, что закроются германские заводы, которые производят оружие для Украины?

Кстати, работают они на нашем газу...

 А.Б.



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