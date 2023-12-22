К членам Центрального комитета, делегатам Съезда и всем членам КПРФ

ОБРАЩЕНИЕ ЦК РКРП

Уважаемые товарищи!

В России стартовала очередная предвыборная кампания – подготовка к выборам президента РФ. Нет смысла устраивать теоретическую дискуссию по поводу известного факта, что выборы в буржуазном обществе по определению не могут быть свободными и демократическими, и выиграть противникам капитала, коммунистам, на них практически невозможно. Просто проанализируем именно грядущие президентские выборы и ответим на вопрос: каков будет их итог? При этом будем руководствоваться заветом Владимира Ильича Ленина о том, что массам надо говорить всю правду: «Прикрывать неприятную правду добренькими словами — самая вредная и самая опасная вещь для дела пролетариата, для дела трудящихся масс. Правде, как бы она горька ни была, надо смотреть прямо в лицо. Политика, не удовлетворяющая этому условию, есть гибельная политика».

При таком прямом подходе всем абсолютно понятно, что в марте 2024 года будет разыгран очередной спектакль, в котором изобразят якобы честную, упорную борьбу, в которой выиграет действующая власть. Для этого масса причин, от самого установленного теорией факта, что в буржуазном обществе господствующей идеологией является идеология правящего класса, до устройства системы буржуазных выборов с гигантской машиной СМИ для деформирования общественного сознания, пресловутой процедурой электронного голосования и всем известных административных методов, и умелого управления настроениями многих избирателей в условиях СВО.

Но если так — то зачем в этих выборах участвовать левой оппозиции? И как избежать бесконечных словесных дрязг внутри нее? Как реализовать столь любимую многими идею единого блока левых сил?

Конечно, у многих товарищей есть большое желание использовать трибуну выборов, чтобы предложить властям и народу программу прогрессивных начинаний. Но мы все из теории, да и из практики знаем, что это дело малоперспективное. Улучшать капитализм - это занятие оппортунистов. Как показала практика современных российских выборов – такой путь сводится к роли статистов, обеспечивающих видимость честных и конкурентных выборов. Эта тактика не даст ничего, кроме набранных около 15% голосов, поощрения от системы в виде финансирования из бюджета и очередного разочарования людей, голосующих за социалистические лозунги. То есть это путь с прогнозируемым по прошлым кампаниям результатом. Путь помощи и стабилизации системы. Что же можно предложить, кроме этого?

На наш взгляд, для коммунистов есть только один путь — вернуться к классовому подходу при выдвижении кандидата в президенты и ведении агитации. Не питать иллюзии о завоевании власти через выборы, а использовать выборы для политизации и радикализации масс. То есть реализовать ленинские установки об использовании выборной трибуны по-коммунистически, по-революционному, прежде всего в целях пробуждения и просвещения масс, для агитации и организации трудящихся на собственную борьбу за социализм. Надо, чтобы кандидат от коммунистов и наши агитаторы, говоря ленинским языком, «говорили с народом не по-ученому (и не очень по-парламентски), не гонялись ни капельки за «местечком» в парламенте, а везде будили мысль, втягивали массу, ловили буржуазию на слове, использовали ею созданный аппарат, ею назначенные выборы, ею сделанные призывы ко всему народу, знакомили народ с большевизмом так, как никогда не удавалось знакомить (при господстве буржуазии) вне обстановки выборов». Мы понимаем, что такую работу непривычно, да и несколько несподручно вести профессиональным парламентариям, научным работникам и представителям крупного бизнеса.

Поэтому мы предлагаем рассмотреть ту идею, которую РКРП предлагала еще в 2018 году — выдвинуть кандидатом рабочего и профсоюзного активиста, имеющего практический опыт по организации борьбы, уважение и авторитет в известном в стране рабочем коллективе. Именно такой кандидат партии и вся агитационная кампания, все организации на местах, используя самую высокую трибуну публичной политики, обратится к своим товарищам по классу – к трудящимся России.

Это будет тем символическим шагом, который не останется незамеченным десятками миллионов трудящихся России, сейчас испытывающих недоверие к профессиональным политикам различной ориентации. Конечно, выбор рабочего-профсоюзного активиста в качестве кандидата на президентских выборах является вызовом, демонстрацией классовой повестки и классовой позиции. Это шаг в противоположную сторону, по сравнению с выдвижением профессионального парламентария или известного хозяйственника и крупного собственника, например, такого, как Павел Грудинин, с левоватыми взглядами и популистскими обещаниями.

Но ведь для всех, кто называет себя коммунистом, принципиально важно то, что это выдвижение человека, не принадлежащего к буржуазной системе обмана. Важны его коммунистическая партийная позиция, его призывы! Важно, чтобы кандидат был подлинным представителем большинства населения и помогал трудящимся самим стать силой, участвующей в политике. Для тех десятков миллионов людей, кто живет своим трудом, работает на производстве, платит ипотеку, призван на СВО и находится сейчас в окопах, такая программа – организации собственной борьбы, а не просьб и ожиданий от властей, будет много полезнее. Такой кандидат будет для людей СВОИМ и понятным. И именно ему они поверят!

Также необходимо подчеркнуть, что в данном случае дискуссии о личности кандидата не принципиальны и отходят на второй план. В любом случае, в коммунистическом движении России, в рядах КПРФ и их союзников, найдутся кандидаты, которые будут способны и согласятся взять на себя выполнение этого нелегкого поручения.

Напомним, что почти десять лет назад КПРФ приняла постановление «О положении рабочего класса в России и задачах КПРФ по усилению влияния в пролетарской среде». В нем говорилось, что партии требуется активнее выдвигать представителей рабочего класса на выборах в органы государственной власти. И констатировалось, что только опираясь на рабочий класс, коммунисты выступают как крупная политическая сила, ведущая трудящиеся массы к победе. Думаем, что пришла пора товарищам из КПРФ наконец-то реализовать эти пожелания.

С другой стороны, выдвижение такого кандидата способно консолидировать различные левые, коммунистические и рабочие организации, имеющие свои взгляды и свои амбиции. РКРП готова поддержать именно такого кандидата, с тем, чтобы в его программе важнейшее место заняли темы кардинального изменения Трудового кодекса, защиту наёмных работников физического и умственного труда, расширение возможности проведения забастовок и создания профсоюзов, а главное, организации классовой борьбы самих широких народных масс. Мы не утописты, мы ясно понимаем, что речь идет не о сегодняшней победе рабочего на буржуазных выборах, но сама постановка этих вопросов сама по себе крайне важна. И в целом участие в президентских выборах рабочего кандидата способно придать позитивный импульс развитию собственной борьбы трудящихся, а следовательно, и всему коммунистическому движению России. То есть речь идет о шаге по практической реализации целевой установки пролетарского гимна – не ждать избавления свыше или от отдельных героев, а добиваться освобождения собственной борьбой!

РКРП готова к дискуссиям и переговорам по всем поставленным вопросам и, если идея будет принята, готова участвовать в подборе, подготовке и поддержки кандидата и формирования команды для выполнения этой важнейшей задачи.

Просим ознакомить с нашим Обращением делегатов Съезда КПРФ и предлагаем рассмотреть его наряду с другими вариантами.

По поручению ЦК РКРП,

Первый секретарь ЦК Степан Маленцов.

18 декабря 2023 г.