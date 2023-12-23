Финляндия объявила нам "холодную войну"

Министр обороны Финляндии Хяккянен заявил о начале новой холодной войны. Вещь достаточно очевидная, вопрос только в том, насколько она холодная. Но одно дело высказывания аналитиков, и другое - официальная позиция министра обороны одной из стран НАТО.

«Многие западные страны считали, что это краткосрочная проблема. Но сейчас я думаю, что в США и в странах НАТО почти все понимают, что это мы наблюдаем финал периода, длившегося 30 лет. Теперь мы вступаем в своего рода новую холодную войну», — заявил министр.

Сегодня не все понимают, что такое "холодная война" даже на самом обывательском уровне. Это привет новогодним каникулам на южных морях - в лучшем случае в Геленджик, плавать наперегонки с какашками. Вон Чичваркин уже заявил, что будь политика иной, вернулся бы в Россию и занялся внутренним туризмом. Вот только не для него это - внутренний туризм растет именно из-за того, что становится невозможным внешний. Ну а эмигранты - это вообще враги народа. Кстати, за незаконный переход границы с Финляндией вполне можно было попасть под статью об измене Родине - и вплоть до высшей меры...

Это гонка вооружений, что значило для граждан джинсы в цену двух месячных зарплат, да и то контрабандой. Мой однокурсник, пытавшийся заняться бизнесом с поставками джинсов, сел за контрабанду всерьез и надолго, а вышел уже когда подобные вещи стали нормой, и бизнесменов стали не сажать, а показывать по телевизору как пример для подражания. Но ему не повезло, он вскоре после освобождения умер, лагеря не слишком полезны для здоровья.

Ну и условия для "холодной войны" для нашей страны заведомо хуже, чем у СССР. Вот и Финляндия в НАТО и закрыла границу, а были ведь особые экономические отношения. И "курица не птица, Болгария не заграница" в прошлом - там теперь тоже НАТО, как и в бывших прибалтийских республиках. И военные базы СССР по всему миру закрыли... Помните, кто прикрыл Камрань во Вьетнаме и Лурдес на Кубе? Теперь у нас база в бывшем советском Таджикистане, да еще в Армении, откуда вот-вот попросят...

Про Украину даже не заикаюсь, и так всем понятно.

А.Б.