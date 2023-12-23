Журналист сделал европейский выбор и стал предателем

Ведущий украинского «24 канала» Алексей Печий не вернулся на Украину после саммита Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря. Об этом «24 канал» сообщил в публикации на сайте.

Роман Андрейко, гендиректор медиахолдинга «Люкс», который владеет телеканалом, заявил, что Печий «бежал из страны, осознавая все последствия своего побега».

Сам журналист назвал решение не возвращаться на Украину «сложным». Он пояснил, что, оставаясь на территории ЕС, он может внести более значительный вклад в «медиапродвижение украинской повестки», так как Украине не хватает «горизонтальной коммуникации с западным обществом».

Печий также сослался на конвенции по правам человека и безопасности журналистов, которые декларируют права на поиск, получение и передачу любой информации и идей без внешнего вмешательства и независимо от границ.

Интересно, а как можно бежать из страны, у которой открыты границы с Евросоюзом? По крайней мере, именно "безвиз" был одной из идеологических основ украинской повестки в течение последних лет.

От чего бежать журналисту свободной демократической страны с открытыми границами?

Ах, да, теперь границы призакрыли для лиц призывного возраста. Но это по большому счету, незаконно по конституции Украины. Которая, правда, собслюдается примерно также, как российская - когда нравится, соблюдаем...

Но все равно выглядит глупо. Человек всю дорогу пропагандировал "европейский выбир", а когда реально выбрал Европу, на Украине стал предателем.

А.Б.