Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Журналист сделал европейский выбор и стал предателем

Опубликовано 23.12.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Журналист сделал европейский выбор и стал предателем

Ведущий украинского «24 канала» Алексей Печий не вернулся на Украину после саммита Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря. Об этом «24 канал» сообщил в публикации на сайте.

Роман Андрейко, гендиректор медиахолдинга «Люкс», который владеет телеканалом, заявил, что Печий «бежал из страны, осознавая все последствия своего побега».

Сам журналист назвал решение не возвращаться на Украину «сложным». Он пояснил, что, оставаясь на территории ЕС, он может внести более значительный вклад в «медиапродвижение украинской повестки», так как Украине не хватает «горизонтальной коммуникации с западным обществом».

Печий также сослался на конвенции по правам человека и безопасности журналистов, которые декларируют права на поиск, получение и передачу любой информации и идей без внешнего вмешательства и независимо от границ.

Интересно, а как можно бежать из страны, у которой открыты границы с Евросоюзом? По крайней мере, именно "безвиз" был одной из идеологических основ украинской повестки в течение последних лет.

От чего бежать журналисту свободной демократической страны с открытыми границами?

Ах, да, теперь границы призакрыли для лиц призывного возраста. Но это по большому счету, незаконно по конституции Украины. Которая, правда, собслюдается примерно также, как российская - когда нравится, соблюдаем...

Но все равно выглядит глупо. Человек всю дорогу пропагандировал "европейский выбир", а когда реально выбрал Европу, на Украине стал предателем.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
очередной путинский герой тоже бежал в Европу
Комиссар Каттани написал 23.12.2023 11:04
В 2005 году Александр Тюнин заказал убийство своего бизнес-партнера Дмитрия Зейналова, его жены, 11-летнего сына и 15-летней дочери
В 2018 году его задержали по обвинению в организации убийства племянницы, которая претендовала на долю в наследстве
В 2020 году Тюнина приговорили к 23 годам тюрьмы, но спустя полтора года он уехал воевать в Украину, где даже получил медаль за отвагу
Вернувшись, Тюнин уехал в Турцию, где заказал убийство российского спецназовца, заподозрив его в интимной связи со своей женой
Эх, такого потенциального учителя "Уроков о важном" потеряли...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Нет никаких "хороших русских"
Нет никаких "хороших русских"
19.12.2023
Кремль закрыл путь к выборам
Кремль закрыл путь к выборам
14.12.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Украина опять предприняла атаку на Москву (1)
Кураев заявил, что не откажется от гражданства РФ (1)
Журналист сделал европейский выбор и стал предателем (1)
Финляндия объявила нам "холодную войну" (3)
К членам Центрального комитета, делегатам Съезда и всем членам КПРФ (8)
Европа имеет проблемы с газом (6)
Голышом больше нельзя! (12)
Празднование Рождества в этом году отменяется (10)
Пражский стрелок был не оргинален (19)
Отсидел 48 лет, и теперь оправдан (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss