Кураев заявил, что не откажется от гражданства РФ

Уехавший за рубеж экс-протодиакон Андрей Кураев*, о внесении которого в реестр иноагентов стало известно в минувшую пятницу, заявил, что не думает об отказе от российского гражданства.

«Я даже вопрос так никогда не ставил. Никогда об этом не задумывался, не понимаю, зачем отказываться от него», - сказал он.

Он заявил также, что не участвует в политической деятельности, не получал ранее каких-либо грантов из-за рубежа и не ожидает их в будущем.

Однако Бог Авраама, Исаака и Иакова, которому служит Кураев, является явно иностранным лицом, даже группой лиц, ибо церковь заявляет о тройственности личности Бога. То есть речь может идти об иностранной организации, не зарегистрированной Минюстом РФ в числе юридических лиц Российской Федерации.

Равно и Иисус Христос, которому служит Кураев, в период своей земной жизни был гражданином Римской империи, а не РФ. Более того, был казнен Римской империей как государственный преступник.

А.Б.