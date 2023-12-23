Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Кураев заявил, что не откажется от гражданства РФ

Опубликовано 23.12.2023 в разделе комментариев 1

культура тупость
Кураев заявил, что не откажется от гражданства РФ

Уехавший за рубеж экс-протодиакон Андрей Кураев*, о внесении которого в реестр иноагентов стало известно в минувшую пятницу, заявил, что не думает об отказе от российского гражданства.

«Я даже вопрос так никогда не ставил. Никогда об этом не задумывался, не понимаю, зачем отказываться от него», - сказал он.

Он заявил также, что не участвует в политической деятельности, не получал ранее каких-либо грантов из-за рубежа и не ожидает их в будущем.

Однако Бог Авраама, Исаака и Иакова, которому служит Кураев, является явно иностранным лицом, даже группой лиц, ибо церковь заявляет о тройственности личности Бога. То есть речь может идти об иностранной организации, не зарегистрированной Минюстом РФ в числе юридических лиц Российской Федерации.

Равно и Иисус Христос, которому служит Кураев, в период своей земной жизни был гражданином Римской империи, а не РФ. Более того, был казнен Римской империей как государственный преступник.

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Людмила Беспутина написал 23.12.2023 11:12
Стремно уже жить в путинской РФ или за ее пределами и не быть иностранным агентом. Потому что иначе можно быть только холуем путинской гопоты
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Нет никаких "хороших русских"
Нет никаких "хороших русских"
19.12.2023
Кремль закрыл путь к выборам
Кремль закрыл путь к выборам
14.12.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Украина опять предприняла атаку на Москву (1)
Кураев заявил, что не откажется от гражданства РФ (1)
Журналист сделал европейский выбор и стал предателем (1)
Финляндия объявила нам "холодную войну" (3)
К членам Центрального комитета, делегатам Съезда и всем членам КПРФ (8)
Европа имеет проблемы с газом (6)
Голышом больше нельзя! (12)
Празднование Рождества в этом году отменяется (10)
Пражский стрелок был не оргинален (19)
Отсидел 48 лет, и теперь оправдан (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss