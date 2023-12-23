Украина опять предприняла атаку на Москву

Во вторник утром, 19 декабря, произошла массовая атака беспилотных летательных аппаратов воздушного пространства России. Силами ПВО уничтожены беспилотники в Одинцовском городском округе Московской области, также БПЛА сбили в Брянской и Калужской областях.

По сообщениям Министерства обороны РФ, первый беспилотник самолетного типа был уничтожен около половины десятого утра в Брянской области. Летательный аппарат двигался в сторону Москвы. На месте падения его обломков жертв и разрушений не было.

Также удалось сбить второй беспилотник. Он пролетел дальше и упал в Калужской области.

Последний долетел до Подмосковья, его сбили над Одинцовским городским округом.

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский был введен план «Ковер». Он объявляется, когда есть угроза поражения самолетов либо было зафиксировано пересечение границы России. Все рейсы были отменены. Сейчас аэропорт Внуково уже снял ограничения на прилет и вылет.

Возникает вопрос - зачем? Каков военный смысл налетов БПЛА, которые в любом случае ничем серьезным, что может как-то повлиять на обстановку на фронтах, закончиться не может?

Эффект чисто пропагандистский. Мол, Москва как и Киев каждую ночь прячется в метро и так далее.. Но столичное метро работает в обычном режиме, никто там не прячется...

А.Б.