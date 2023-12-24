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Московский листок

Больше лошадей в сенате!

Опубликовано 24.12.2023 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Больше лошадей в сенате!

Памфилова объявила, что кандидатами в президенты уже готовы стать 29 человек!

При этом "записные" кандидаты, такие как Зюганов, Явлинский или Миронов позориться не спешат - все же понимают, что хоть наизнанку вывернись, а Путин выиграет в первом туре по-любому.

Путину, конечно, неприятно обыгрывать совсем уж лузеров, ему соперник нужен жирный, откромленный на бюджетных дотациях. Ради чего бюджет платит парламентским партиям за каждый голос, отданный за их проход в Думу?

Иначе он бы и без них прекрасно обошелся. Или это такое невиданное счастье - видеть их раскормленные лица на думской трибуне?

Зюганов выставил заместо себя Харитонова; Миронов вообще объявил, что поддерживает Путина; Явлинский вообще соскочил, хоть и собирался - а с него какой спрос? Он даже и не парламентский... Слуцкому, конечно, деваться некуда было, но он ведь не Жириновский, другая весовая категория... Кто там пойдет от "Новых людей" даже и не интересно, ребята какие-то веселые...

Главная интрига выборов теперь - допустят ли девушку из Ржева и с какой формулировкой откажут Надеждину. Но для солидной картинки этого, конечно, маловато.

Если нужна солидная картинка.

А если нет, то в сенате нужно побольше лошадей, должна быть альтернатива...

 А.Б.



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