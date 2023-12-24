Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

США выше, чем ООН?

Опубликовано 24.12.2023 в разделе комментариев 0

война оон
США выше, чем ООН?

Комитет Палаты представителей США может начать расследование в отношении ближневосточного агентства ООН из-за «предполагаемых связей» с радикальной группировкой ХАМАС, сообщает газета New York Post.

Как следует из текста, Комитет Палаты представителей по иностранным делам планирует провести расследование в отношении Ближневосточного агентства ООН, которое также известно как БАПОР, которое занимается помощью палестинским беженцам.

Как сообщил изданию член палаты представителей от Республиканской партии Даррел Исса, «существуют доказательства связи между агентством ООН и ХАМАС».

Это, вообще, как? Как национальная юрисдикция может проводить расследование против ООН, да еще по деятельности, никак не связанной с территорией США?

И что, Конгресс США закроет лавочку? Арестует сотрудников ООН?

Давно идет разговор о том, что нахождение ООН в Нью-Йорке дает США особые возможности в отношении крупнейшей всемирной организации. А вот возьмут, и закроют - не всю ООН, а БАПОР. Арестуют его сотрудников. На основании законов США, которые считают ХАМАС террористической организацией и любые контакты с ней квалифицируют как преступление.

Хотя БАПОР в рамках своей миссии вообще никак не ограничена в контактах - это было бы абсурдно. Но, как видим, любой абсурд может стать сегодня реальностью...

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Нет никаких "хороших русских"
Нет никаких "хороших русских"
19.12.2023
Кремль закрыл путь к выборам
Кремль закрыл путь к выборам
14.12.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
России не хватает 5 миллионов рабочих рук (0)
Германия готовится отправлять беглецов на убой (0)
США выше, чем ООН? (0)
Больше лошадей в сенате! (0)
Украина опять предприняла атаку на Москву (15)
Кураев заявил, что не откажется от гражданства РФ (5)
Журналист сделал европейский выбор и стал предателем (6)
Финляндия объявила нам "холодную войну" (25)
К членам Центрального комитета, делегатам Съезда и всем членам КПРФ (16)
Европа имеет проблемы с газом (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss