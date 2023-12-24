США выше, чем ООН?

Комитет Палаты представителей США может начать расследование в отношении ближневосточного агентства ООН из-за «предполагаемых связей» с радикальной группировкой ХАМАС, сообщает газета New York Post.

Как следует из текста, Комитет Палаты представителей по иностранным делам планирует провести расследование в отношении Ближневосточного агентства ООН, которое также известно как БАПОР, которое занимается помощью палестинским беженцам.

Как сообщил изданию член палаты представителей от Республиканской партии Даррел Исса, «существуют доказательства связи между агентством ООН и ХАМАС».

Это, вообще, как? Как национальная юрисдикция может проводить расследование против ООН, да еще по деятельности, никак не связанной с территорией США?

И что, Конгресс США закроет лавочку? Арестует сотрудников ООН?

Давно идет разговор о том, что нахождение ООН в Нью-Йорке дает США особые возможности в отношении крупнейшей всемирной организации. А вот возьмут, и закроют - не всю ООН, а БАПОР. Арестуют его сотрудников. На основании законов США, которые считают ХАМАС террористической организацией и любые контакты с ней квалифицируют как преступление.

Хотя БАПОР в рамках своей миссии вообще никак не ограничена в контактах - это было бы абсурдно. Но, как видим, любой абсурд может стать сегодня реальностью...

А.Б.