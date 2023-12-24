В интересах ФРГ вернуть украинцев призывного возраста обратно на родину, пишет журнал Focus.

Интеграционные курсы для приехавших в Германию украинцев не принесли результата, так как более половины беженцев не смогли сдать языковой экзамен на минимальный уровень.

Кроме того, в ФРГ работают гораздо меньше выходцев с Украины, чем в других европейских странах, и они «засиживаются и застревают» на социальном пособии.

Такое развитие событий сигнализирует властям Германии о необходимости пересмотреть свое отношение к украинцам и отправить призывников обратно на родину.

До этого немецкая газета Welt писала, что министр обороны Украины Рустем Умеров рассчитывает призвать на военную службу мужчин в возрасте 25-60 лет, проживающих в Германии и других странах, сообщалось о планах мобилизовать дополнительно от 450 000 до 500 000 военнослужащих.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять - в интересах Германии гнать украинцев на убой!

Штатная численность ВСУ не меняется, это около миллиона человек. Но она постоянно пополняется, вот опять Умерову надо полмиллиона смертников. Потому что все эти люди очень быстро гибнут или становятся калеками.

А в это время в РФ не хватает почти 5 миллионов рабочих рук. Так зовите украинских беженцев! Гарантируйте им работу и зарплату, и главное, что из России их никто никуда не мобилизует! Это, конечно, не так комфортно, как сидеть на германском "социале", зато из России в ВСУ точно не вышлют!

А.Б.