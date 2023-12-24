России не хватает 5 миллионов рабочих рук

В уходящем году в России резко вырос дефицит рабочей силы, пишут "Известия" со ссылкой на исследование научного сотрудника Института экономики РАН Николая Ахапкина.

"Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 миллиона человек", — приходит к выводу ученый.

Так, о кадровом голоде заявили практически 91 процент российских компаний. По словам операционного директора сервиса "Подработка" Александра Ветеркова, не хватает продавцов, водителей, а также сотрудников в сфере строительства и транспорта.

Интересно, куда все делись?

Миллион квалифицированных работников убежали от мобилизации и пока не равутся назад.

Рубль резко обесценился в начале года, что резко сократило привлекательность ранка труда РФ для гастарбайтеров.

Война на Украине в плане источника заработка рассматривается гражданами как более привлекательное и перспективное занятие.

Открытие новых рабочих мест на предприятиях ОПК.

Перевод части работающих в статус самозанятых.

Еще удивительно, что не хватает всего около 5 миллионов работников.

А.Б.