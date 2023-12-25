Подвиги эффективного менеджмента на оборонном заводе.

Мы уже начали писать о подвигах эффективного менеджмента оборонного завода «Салют». О том, как заводской менеджмент эффективно любит порядок. Не, навести порядок с тем, чтобы крыша не текла или аккумуляторы на карах были в порядке, и работникам не приходилось бы периодически закатывать эти кары вручную – это нет. Это — у менеджеров лапки.

Зато мы (менеджеры) можем организовать раскраску пола линиями. Видимо, без этого работники не найдут пути к станкам. Причём, красить линии, а также выполнять иные бессмысленные работы, иногда по полдня, будут те работники, которые должны работать на станках и выпускать продукцию (гособоронзаказ, кстати). А поскольку продукцию они (работники) в это время (пока красят) не выпускают, то теряют в зарплате. Ст. 60 Трудового кодекса запрещает нагружать работника чужими обязанностями. Не. Мы не слышали.

Также мы (менеджеры) можем издать приказ «о контроле внутреннего распорядка дня», обязывающий работников приходить на работу чуть раньше, чем зафиксировано в их Трудовом договоре, а уходить чуть позже. Отметим, что эти чуть-чуть, за нарушение которых с работников грозят снимать премии, складываются где-то в два с половиной лишних часа в неделю. Причём, неоплачиваемых. Впрочем, об этих подвигах мы уже писали.

https://dzen.ru/a/ZXMVwiVM7UCG65Y1

Теперь переходим от описания ситуации на заводе в целом, к описанию результатов «трудового героизма» господ эффективных менеджеров на конкретных участках. Сегодня у нас на очереди — 27 цех, цех гальваники. Работники этого цеха обратились в нашу редакцию.

Они рассказали о «высочайшем», ну или может, тут лучше сказать, глубочайшем уровне организации производственного процесса.

«... Ванн (в которых детали обрабатывают методом гальваники и промывают водой между разными циклами обработки) не хватает. Вода должна быть не горячей, а тёплой, а некоторые ванны перегреваются. Если с водой порядок, то можно потом быстро обдуть деталь(сжатым воздухом), а если возможности нормально промыть нет, то ты должен будешь обдувать так, чтобы у тебя уши взорвались от шума. Если норма не выполнена – виноват рабочий!»

«…Технологии поменялись. Были потрачены миллионы на модернизацию. Поставлены новые линии, а инструкции остались старые, написанные для другого оборудования. Начинаешь работать по технологии, как требуют (полностью соблюдая уже устаревшую инструкцию), если что-то не так, виноват рабочий!»

Рассказали о полной бесконтрольности заводского и цехового начальства.

«…У нас убрали категорию повышенной опасности. Раньше город мог проверять этот цех и они (цеховое начальство) хоть чего-то боялись. То сейчас, что хотят, то и творят!»

«…Комиссии (заводские) приходят, я их спрашиваю - вы точно меряете? А вы точно пишете? Они отвечают - Нам что говорят, то мы и пишем!»

«По документам участок цинка (мы ещё будем и дальше говорить об этом участке) закрыт, перед комиссиями его запирают на амбарный замок!».

Об «уважении» менеджмента к технике безопасности.

Естественно, бесконтрольностью господа-менеджеры воспользовались на полную катушку.

«..Мотор, который перемешивает химический раствор в одной из ванн, не имеет защитного кожуха. Попадёт что-то в механизм - сломается агрегат. Виноват рабочий. А если в агрегат затянет рабочего? У начальства ответ на всё - Не нравится — увольняйся…»

«…вентиляцию (вытяжку) должны включать не менее, чем за час до начала работы. Реально её включают за 10–15 минут до работы….»

«…На участке цинка вентиляция не работает вовсе…»

Для понимания того, почему вентиляция остро необходима, отметим, что детали в цехе гальваники обрабатываются щелочами и кислотами, причём, происходит это в открытых (!) гальванических ваннах. Иногда, из-за проблем с вытяжкой, рабочие по утрам чувствуют привкус миндального ореха (да, с цианистым раствором они тоже работают).

Ещё одна защита для работников (кроме вытяжки) – увлажнение воздуха в цехе, а именно, поливка пола водой, но…

«…По инструкции участки должны поливать водой перед и после работы, но не один участок не поливается. Потому что сливы забиты. И ничего не делается. Когда работаешь над ванной, ощущаешь, что идёт реакция прямо в дыхательных путях…».

Особенно сильно ударное сочетание идущего от ванн тепла, идущих от ванн испарений и плохо работающей вентиляции, бьёт по работникам в летнюю жару.

Отметим, что Роспотребнадзор рекомендовал сокращать в такой ситуации рабочий день.

«1. В случае, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градусов – на четыре часа.

2. Для профилактики перегревания организма (гипертермии) необходимо организовать рациональный режим работы. При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 °C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15 - 20 минут с последующей продолжительность отдыха не менее 10 - 12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4 - 5 часов, для лиц использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения и 1,5 - 2 часа для лиц без специальной одежды». https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=22235&sphrase_id=4775739

Но менеджмент «Салюта» этих рекомендаций не слышал.

Открывание дверей может немножко уменьшить эффект душегубки, но открывать двери работникам дозволено далеко не всегда. «Этим летом, когда было жара 25-30 градусов на улице, в цехе было под 50. Мастер не разрешал людям открывать ворота и двери с 7 до 8 утра (смена начинается в 7), потому что в это время (с 7 до 8) ходит Громов (зам. начальника по производству) и всё проверяет». С точки зрения автора материала, Громову стоило бы проверять не только, чтоб всё внешне прилично выглядело, но и условия труда рабочих. Но, увы, у Громова своя точка зрения на этот счёт.

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«…Здоровенные пластиковые бутыли с концентрированными азотной и соляной кислотой должны храниться на закрытом складе со специализированной вытяжкой. А на участке цинка они хранятся прямо на полу, прямо посреди участка цинка. Там, где люди работают, где печи рядом. А если ёмкость разъест? А если она треснет сама, или от того, что об неё кто-то запнулся. Представляете, какое это будет ЧП? А если кто-то, имея преступные намерения, отольёт себе этой кислоты?»

О бережном отношении менеджмента к кадрам.

Работодатель обязан обеспечивать работников спецодеждой. В Трудовом договоре вроде написано. И в Трудовом кодексе тоже (ст. 22). Нет, не слышали!

«…Перчатки требуют покупать за свой счёт. Ответ на вопросы один - «Иди в магазин! Денег нету?»

Обувь не выдавали два года. В этом году выдали, но работникам всё равно приходится покупать обувь, потому что «выданная обувь неудобная, в ней невозможно ходить!»

Общение с работниками идёт тоже в «лучшем» бизнес-стайле.

«…Унижение и оскорбления. Обращение в духе: Эй ты, курица! Не нравится, уходи, ворота открыты! Не нравятся законы России - можете из страны уехать! Конституция там, за территорией, а тут — отдельное государство!»

«…Мастер пишет сменные задания, в которых столько работы, что люди не должны делать и не могут сделать.

Нам уменьшают КТУ (коэффициент трудового участия влияет на зарплату) или лишают премии абсолютно незаконно. К примеру, мастер может депремировать на 10-20-50 процентов или уменьшить КТУ за то, что увидел у работника телефон в руках, или за то, что работник взял больничный на два дня».

Начальник цеха Слабицкий Семён Викторович (по имеющейся у работников информации, член самой патриотичной и ядрёной партии) требует от людей обязательно посещать выборы, а затем отзваниваться ему. То, что такая обязанность не основана на Трудовом кодексе и прямо противоречит избирательному законодательству, начальника не волнует.

Трудовой кодекс (статья 192) не предусматривает такого наказания как штраф. Не. Начальство не слышало. И не понимает. Зато начальство понимает, что должно окружать работника своей заботой круглосуточно. Даже когда он в отпуске.

«…Когда мы уходим в отпуск – мы подписываем приказ, приложение к договору, в соответствии с которым, мы должны в режиме 24 на 7 быть на связи, на случай, если начальнику понадобится наша помощь».

Только вот люди стремятся избавиться от такой навязчивой заботы. «Большая текучка кадров, люди увольняются и переводятся в другие цеха. Они хотят работать, но не с таким начальством». Отметим, что начальство, в свою очередь, максимально затрудняет процедуру перевода.

Естественно, начальство переводов не хочет. У него другие планы.«С 9 января переходим с двухсменки на трёхсменку, рабочих вообще и так не хватает, вот тех, которые работают в двух сменах, делят на три. Хотят, чтоб каждый работал за полтора человека, причём, без всякой платы за рост нагрузки».

Ещё раз отметим, что статья 60 Трудового договора полностью запрещает работодателю взваливать на работника обязанности, не прописанные изначально в Трудовом договоре. В том числе и обязанности — работать за отсутствующих коллег. Отмечать, что руководству на это пофиг, думаю, излишне. И так понятно.

В заключение напоминаем, на «Салюте» работают люди, которые делают двигатели для реактивных истребителей. Интересно, вот такое отношение помогает им работать лучше и эффективнее или нет? Как вы думаете?