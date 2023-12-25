Киркоров оправдывается перед Песковым за внешний вид

Филипп Киркоров оправдался перед пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым за участие в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Артист пообщался с представителем Кремля на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе».

Ивлеева организовала вечеринку в ночь с 20 на 21 декабря в клубе Mutabor. Дресс-код мероприятия звучал как «почти голый». Рэпер Vacio появился на вечеринке полностью голым с одним носком на причинном месте. Позже его арестовали на 15 суток.

А почему, собственно, взрослые люди должны оправдываться за то, как они проводят свободное время? Даже закон о пропаганде ЛГБТ тут ни при чем: во-первых, коллектив был явно разнополый, а во вторых мероприятие было непубличным, его по ТВ не транслировали. И в третьих - на пляже где-нибудь в Серебряном бору одежды на гражданах куда меньше... Или Сербор к лету закроют, а купаться будем как в Иране - закутанные по нижнюю губу, мальчики налево, девочки направо?

И почему Киркоров должен оправдываться перед пресс-секретарем президента? Он что, сотрудник президентской администрации, нарушивший дресс-код?

В свое время товарищ Сталин, когда ему "стукнули" на Рокоссовского, у которого был открытый роман с известной актрисой, на вопрос: "Что будем делать?" ответил лаконично: "Завидовать будем!" Чем навсегда пресек военно-половой вопрос.

Ну а половая раскованность богемы - вообще общее место. Нечего обсуждать.

Представляю себе, что сказала бы Раневская, которая как-то встретила корреспондента абсолютно голая и с вопросом: "Это ничего, что я курю?.."

А.Б.