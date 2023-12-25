ООН сообщила о гибели 142 сотрудников в Газе

О гибели 142 своих сотрудников в секторе Газа сообщило ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

«Мы скорбим в связи с гибелью еще большего числа коллег по БАПОР в Газе, теперь 142, большинство вместе с семьями», — говорится в публикации.

Только вчера мы сообщали, что по словам газеты New York Post, комитет Палаты представителей США может начать расследование в отношении ближневосточного агентства ООН из-за «предполагаемых связей» с радикальной группировкой ХАМАС.

США выше, чем ООН?

Как следует из текста, Комитет Палаты представителей по иностранным делам планирует провести расследование в отношении Ближневосточного агентства ООН, которое также известно как БАПОР, которое занимается помощью палестинским беженцам.

Как сообщил изданию член палаты представителей от Республиканской партии Даррел Исса, «существуют доказательства связи между агентством ООН и ХАМАС».

Вчера это выглядело как недоразумение, а сегодня уже как оправдание массового убийства...

А.Б.