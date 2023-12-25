Премьер Сербии заявила, что Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках

Такое заявление сделала премьер-министр Сербии Ана Брнабич, передает телеканал TV Pink.

«У нас были данные от служб, которые предупреждали об этом. Прежде всего российская служба безопасности предоставила нам такие сведения, но нас обвиняли в том, что мы распространяем дезинформацию», — рассказала она.

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, заняли ступени перед зданием администрации Белграда и перекрыли прилегающую улицу. Протестующие били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь.

Накануне поздно вечером полиция в течение нескольких минут разогнала протестующих, зачистила площадь и выставила оцепление.

По данным Вучича, серьезные травмы на протестах получили два полицейских, задержаны свыше 35 участников протестов.

По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысяч человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.

Если вспомнить события в Москве 2011-12 годов, то у нас задержанных было порой больше, чем в Белграде всех участвовавших. А 35 задержанных - это вообще "ни о чем".

А.Б.