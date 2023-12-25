Медицина работает на износ

Российские медработники хронически перерабатывают — это выявил опрос профессиональных сервисов «Актион медицина» и «Врачи.рф». Из-за этого 26% опрошенных врачей хотят уйти из медицины — среди них больше всего терапевтов и анестезиологов-реаниматологов.

В профсоюзе медработников «Действие» указывают, что чрезмерная загруженность приводит к профессиональному выгоранию, психоэмоциональной и физической усталости.

В Госдуме признают наличие проблемы и считают, что медработникам необходимо компенсировать затраты времени повышением выплат. В Минздраве РФ критически относятся к результатам опроса и указывают на уже существующие меры соцподдержки.

На вопросы ответили 2113 респондентов, из них 73% врачей, 25% представителей среднего медперсонала, 1% главврачей и их заместителей, 1% сотрудников клинико-диагностических лабораторий.

Медикам задали вопрос, принято ли в их организации работать больше чем на одну ставку. 33% врачей и 38% медсестер и медбратьев ответили, что в их учреждениях так трудятся более 75% коллег.

Основные причины такого решения — попытка увеличить доход (38%) и дефицит медицинского персонала (37%).

Не работают выше нормы только 9% респондентов из числа врачей. Среди среднего медперсонала не работают больше нормы только 6% респондентов.

Только 8% респондентов готовы не замечать усталости — «главное, чтобы доплачивали».

78% опрошенных врачей ответили, что устали от переработок, причем 51% хотели бы работать меньше. 26% и вовсе хотят уйти из медицины, причем среди них 16% — молодые специалисты до 35 лет.

Больше других хотят сменить профессию из-за переработок терапевты (28,3%) и анестезиологи-реаниматологи (28,7%).

Дело в том, что проблема старая, ее и в советское время пытались решить, и тоже не очень успешно. Ну а после реформы и оптимизации дефицит кадров стал таким вопиющим, что без переработок вообще обойтись невозможно.

Странно, но каким-то образом наши же врачи, уезжающие работать за границу, сразу забывают и о переработках, и о дефиците денег. Как-то в Европе удается наладить ту же работу так, что люди просто трудятся как положено, и все у них в порядке.

Может все дело в организации здраваоохранения?

А.Б.