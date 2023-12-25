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Московский листок

Голая Раневская: "Это ничего, что я курю?.."

Опубликовано 25.12.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Филипп Киркоров оправдался перед пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым за участие в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Артист пообщался с представителем Кремля на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе».

Ивлеева организовала вечеринку в ночь с 20 на 21 декабря в клубе Mutabor. Дресс-код мероприятия звучал как «почти голый». Рэпер Vacio появился на вечеринке полностью голым с одним носком на причинном месте. Позже его арестовали на 15 суток.

А почему, собственно, взрослые люди должны оправдываться за то, как они проводят свободное время? Даже закон о пропаганде ЛГБТ тут ни при чем: во-первых, коллектив был явно разнополый, а во вторых мероприятие было непубличным, его по ТВ не транслировали. И в третьих - на пляже где-нибудь в Серебряном бору одежды на гражданах куда меньше... Или Сербор к лету закроют, а купаться будем как в Иране - закутанные по нижнюю губу, мальчики налево, девочки направо?

И почему Киркоров должен оправдываться перед пресс-секретарем президента? Он что, сотрудник президентской администрации, нарушивший дресс-код?

В свое время товарищ Сталин, когда ему "стукнули" на Рокоссовского, у которого был открытый роман с известной актрисой, на вопрос: "Что будем делать?" ответил лаконично: "Завидовать будем!" Чем навсегда пресек военно-половой вопрос.

Ну а половая раскованность богемы - вообще общее место. Нечего обсуждать.

Представляю себе, что сказала бы Раневская, которая как-то встретила корреспондента абсолютно голая и с вопросом: "Это ничего, что я курю?.."

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Набиуллина назвала инфляцию лишь одним из параметров роста цен на яйца

- Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков из ЕС и Британии

- 15 человек, четверо из которых дети, получили химические ожоги лица и слизистых после посещения кафе в городе Заринске

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Голая Раневская: "Это ничего, что я курю?.."
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