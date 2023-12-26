Права журналиста ограничены резинкой от трусов

Я тут вчера после "голой вечеринки" у Ивлеевой пошутил, что к лету такими темпами и на пляже раздеваться запретят. А я не шутил, похоже...

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Трех сотрудников уволили из ГТРК «Волгоград-ТВ» после костюмированной вечеринки. Заметим, не "голой", а всего лишь после маскарада.

— По следам несанкционированной руководством ГТРК частной вечеринки, в ходе которой отдельными сотрудниками были нарушены этические нормы, проведено служебное расследование, — сообщает официальный телеграм-канал волгоградского телерадиоканала.

Не уточняется, какие именно этические нормы нарушили журналисты на своей частной вечеринке, проведенной в нерабочее время, но радует сам факт - частную вечеринку начальство обязательно должно санкционировать. И существуют, оказывается, какие-то этические нормы, за нарушение которых следует увольнение. Типа "уволен за плохое поведение"...

Руководство ГТРК решило уволить ведущую телеканала Арину Иваненко и двух продюсеров. Фактически просто так, по принципу "не нравишься ты мне".

Это, во-первых, к вопросу о правах журналистов в РФ - похоже, их просто нет.

Кстати, нигде не приводится и позиция Союза журналистов России, и мнение его регионального отделения. Похоже, что журналистских союзов у нас тоже в реальности нет...

А.Б.