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Московский листок

Российская экономика обогнала германскую

Опубликовано 26.12.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Российская экономика обогнала германскую

Как следует из данных Всемирного банка, крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности в 2022 году стал Китай. На втором месте были США, на третьем — Индия, а на четвертом — Япония. Россия замкнула пятерку стран, а Германия осталась на шестом месте.

Россия стала крупнейшей экономикой Европы, уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место в мире, сообщил в интервью журналу "Эксперт" помощник президента Максим Орешкин.

Остается вопрос: почему такие блистательные успехи нашей экономики так слабо отражаются на наших зарплатах, пенсиях и прочих легальных доходах?

Ведь если сранивать численность населения, то РФ в 10 раз меньше Китая и Индии, а США уступает вдвое. То есть рост российской экономики, если брать на душу населения, явно лучший в мире! А население при этом остается очень бедным.

Думаю, если брать степень эксплуатации труда россиян, то мы точно на первом месте в мире, и с большим отрывом!

 А.Б.



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