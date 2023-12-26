Нет денег на мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации. По его словам, Генштаб просит направить в войска дополнительно 450-500 тысяч человек. Мобилизация в таком виде, по словам Зеленского, обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов).

Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что мобилизация такого количества человек займет как минимум год. Что, учитывая активное нежелание граждан мобилизовываться, еще чересчур оптимистично.

У Киева нет денег, чтобы мобилизовать полмиллиона человек, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в комментарии YouTube-каналу "Украинская правда".

Он напомнил, что оборонный бюджет на 2024 год сократился на 300 миллиардов гривен (почти восемь миллиардов долларов) по сравнению с 2023-м.

Но тут есть решение очень простое, известное из истории - рекрутов отправляли искать себе прокорм самим. Они же могут, слегка пограбив население, найти средства и на экипировку.

А.Б.