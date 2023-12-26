"Слово пацана" и выборы президента РФ

Прокуратура обжаловала приговор социологу Борису Кагарлицкому (признан иноагентом), которого 12 декабря признали виновным по делу об оправдании терроризма, назначили штраф и освободили в зале суда, передает ТАСС.

Арест Кагарлицкого по странному обвинению и направление его в СИЗО ФСБ Республики Коми - Конституция РФ в статье 47 указывает: "Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом".

Каким законом дело москвича Кагарлицкого отнесено к подсудности Республики Коми остается за кадром.

Это и многое другое вызвало большой общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

В конце концов, канадская журналистка публично обратилась с этим вопросом к Путину на Валдайском форуме, и тому ничего не оставалось делать, как обещать разобраться с этим делом.

И неожиданно мягкий приговор все восприняли как то, что президент "слово пацана" держит - разобрался, дело выеденного яйца не стоит, поэтому отпустили, но пальцем на 600 тысяч рублей погрозили - мол, следи за базаром.

А теперь вдруг выясняется, что "слово пацана" не держится? Или прокуратура у нас такая стала независимая, что ей и президент не указ... Не могу же я поверить, что президент сначала дал слово, а потом забрал его обратно.

А.Б.