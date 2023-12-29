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Пикеты в защиту прожиточного минимума. Вера Шихова у ФССП или 30 лет Конституции.

Опубликовано 29.12.2023 автором Е. Сидоренкова РК-инфо в разделе

правительство пенсионеры
Пикеты в защиту прожиточного минимума. Вера Шихова у ФССП или 30 лет Конституции.

Вера Васильевна Шихова, мать шахтёра-инвалида, брошенного государством (после аварии на шахте) в декабре снова осталась без пенсии.

С 2010 года она добивается восстановления социальных прав для своего пострадавшего сына — установления её сыну 1-й группы инвалидности, обеспечения его программой реабилитации, как пострадавшего на опасном производственном объекте, возмещения вреда здоровью.

Все ведомства Кузбасса и столицы завалены её обращениями, чиновники много лет наблюдают её одиночные пикеты, но результатов нет. Более того — Веру Васильевну периодически штрафуют за одиночные пикеты, блокируют карточки, урезают пенсию.

Пенсия у Веры Васильевны на данный момент составляет 14 тысяч. В октябре приставы с неё удержали 2 пенсионные тысячи, в ноябре — 7 тысяч. За долг по коммунальным платежам. Вопреки Федеральному закону № 234 о сохранении ежемесячного дохода должников в размере прожиточного минимума. Но, видимо, всем участникам карательной финансовой кампании против семьи Шиховых закон здесь не помеха.

В результате ряда обращений в Пенсионный фонд и к приставам, Вере Васильевне удалось вернуть часть пенсии, удержанную за октябрь и ноябрь. Это долгожданное для неё событие произошло 12 декабря, в день Конституции РФ, но уже 14 декабря, когда Вера Васильевна должна была получить 14 тысяч за декабрь, ей снова выдали только половину пенсии — 7 тысяч.

Вера Васильевна вынуждена стоять в одиночном пикете у Центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов, чтобы защитить своё право на получение пенсии, обеспечение прожиточным минимумом с плакатом:

«Федеральная служба судебных приставов РФ — требую:

- соблюдать Конституцию РФ,

- исполнять закон по сохранению неприкосновенности прожиточного минимума,

- вернуть пенсию,

- снять арест со счетов.

За Россию, за Отечество!!!»

 

Представители центрального аппарата ФССП в ответ сначала вызывали полицию, говорили, что ничего она

не добьётся. Это ответ служителей закона?

 

26 декабря приставы сообщили Вере Васильевне радостную весть — о снятии ареста с декабрьской пенсии. Другое дело, что получить эти 7 тысяч Вера Васильевна сможет только в январе, когда придёт получать январскую пенсию (если на тот момент и та не будет арестована).

 

Во второй половине дня Вера Васильевна стоит у Генеральной прокуратуры на Дмитровке — уже с плакатом

в защиту прав сына. Там её не прогоняют, просто фиксируют её пикет. И даже вполне вежливы.

 

У Совета Федерации (где Вере Васильевне также не помогли), под разноцветной иллюминацией к 30-летию Конституции РФ, Вера Васильевна горько добавляет:

 

«12 декабря 2023 года исполнилось 30 лет нашей Конституции, высшему закона государства, имеющего высшую юридическую силу. Но её никто не исполняет со стороны публичной власти. И вот уже годами мы стоим и добиваемся, чтобы эта Конституция была реализована...»

Вера Васильевна, в самом деле, стоит в пикетах годами, уже более 10 лет, добиваясь исполнения конституционных гарантий для своего пострадавшего сына.

Вера Васильевна Шихова — человек честной, достойной биографии. Трудяга, правозащитница. Более 20 лет ею отдано борьбе за экономическую крепость нашей страны, за права трудового народа. Вместе с шахтёрами Кузбасса она сражалась против закрытия шахт - "Центральная", "Шахта им. Калинина", "Тырганская", "Смычка", "Северный маганак", "Манейха", "Красный углекоп", "Коксовая"; сообща пытались сохранить их оборудование, не допустить затопления. Коллективными усилиями добивались выплаты заработных плат шахтёрам, отмены массовых снятий групп инвалидности.

Теперь вынуждена защищать сына, вынуждена защищать своё право на прожиточный минимум.

30 лет борьбы — за страну, за шахты, за сына. 30 лет — и российской юбилярше, Конституции. Странное однако складывается впечатление — то ли здесь с Конституцией что-то не так, то ли с её гарантами, но по всему, праздновать здесь вроде нечего, раз достойные люди страны вынуждены стоять годами в пикетах, чтобы защищать своих детей, свой прожиточный минимум.



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