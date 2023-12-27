Имущественный ценз на детей для самозанятых. Или почему программы размножения россиян не работают

Как известно из всех СМИ, а также из официальных заявлений уважаемых лиц, наша элита стремится, чтобы мы размножались быстрее, лучше, сильнее.

В целях увеличения прироста поголовья россиян:

Депутат Госдумы Олег Матвейчев разработал законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией.

Уже ввели ответственность за склонение к абортам.

Идёт пропаганда за полный запрет оных абортов.

Целый сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова выступает за то, чтобы женщины были отдельно, а высшее образование отдельно: https://dzen.ru/a/ZVe5Nop0BhZlFOX9?referrer_clid=1400&

Верховный суд признал ЛГБТ-движение — экстремистским.

С оным ЛГБТ повели борьбу так активно, что даже Научно-исследовательский геологический институт имени Карпинского принял решение (абсолютно самостоятельно) изменить логотип с аббревиатурой ВСЕГЕИ и убрать его со своего сайта. https://dzen.ru/media/id/6544f17f61e1997a3f1df47b/vsegei-bolshe-ne-vse-6583fd896c0120765cfd0d34

В своём великом энтузиазме борьбы за всенародное размножение наши элитарии так возбудились, что даже начали мешать друг другу.

Так, например, одна часть нашей элиты устроила торжественный шабаш, видимо, чтобы своим видом продвинуть несознательных людей к началу немедленного (пока не стало поздно) воспроизводства следующего поколения. Другая же часть, наоборот, вместо того, чтобы возблагодарить своих товарищей за потраченные героические усилия, требует привлечь их за пропаганду ЛГБТ-ценностей.

Но как ни стараются представители элиты воодушевить народ на подвиг стремительной репродукции, почему-то ничего не выходит. Более того, как говорят некоторые злые языки в интернете, у правительства рождаемость кур поднять не получается. Что же о людях говорить. Почему результат настолько плачевен – разберёмся на конкретном примере.

Право на декрет и дискриминация.

22 декабря 2023 г. в Москве в информационном агентстве «Аврора» прошла пресс-конференция Независимого Профсоюза «Новый Труд» (НПНТ). Тема – декретные выплаты для самозанятых.

Как рассказала Дарья Митина (председатель Независимого Профсоюза «Новый Труд»)

в настоящее время Министерством труда была выработана модель добровольного социального страхования самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Моделью регламентирован перечень страховых случаев, за которые положено возмещение. В него вошли заболевания, травмы, аборт, уход за больным членом семьи, лечение в санаторно-курортных организациях после стационара, но при этом были проигнорированы выплаты по беременности и родам. В чём причина этого игнора?

«Минтруд в своих действиях сослался на то, что самозанятые, по итогам опроса, не проявили интереса к данной категории страхования», - поясняет Митина позицию данной организации. — Но среди самозанятых 45 процентов женщин, причём, более половины из этих женщин - молодые женщины. Сложно себе представить, что женщина, которая всегда имеет в виду возможность своей вероятной беременности и ухода за ребёнком, этот пункт упустила..»

(По чисто субъективному мнению автора статьи, можно предположить, что правило, кто считает – тот решает, действует не только во время выборов).

Как рассказывает Дарья Митина — в Независимый Профсоюз «Новый труд» стали поступать многочисленные обращения от самозанятых женщин, заявляющих, что «отпуск по беременности и родам важен для обеспечения прав женщин на отдых, восстановление после родов и уход за ребёнком».

Одна из этих женщин, мама и будущая мама, самозанятая, врач-диетолог Наталья Павлюк выступила на пресс-конференции и заявила:

«Я врач-диетолог. Самозанятая более двух лет. Я заключаю договора с частными медицинскими вузами и провожу лекции по своей специальности. Пишу аналитические научные и научно-популярные работы (тоже не заказ). Веду пациентов, точнее, клиентов (пациенты самозанятых-телемедиков юридически называются клиентами — А.З.) удалённо. Потому что пациенты это очное консультирование, а здесь — информационно-консультационные услуги. Составляю пациентам варианты рациона, проверяю их дневники питания. И за это я соответственно получаю определённые финансы.

Я являюсь молодой мамой. У меня ребёнок пяти лет и сейчас я нахожусь в положении. И сейчас, буквально через два месяца, наступает срок, с которого я бы вышла (с обычной работы) в отпуск по беременности. С этого времени я не смогу читать лекции – а это основная часть моих доходов. Не смогу активно вести пациентов. Когда родится ребёнок – тоже сначала не смогу. Невозможно с плачущим ребёнком в руках проводить с человеком нормальную беседу. Я смогу только писать научно популярные тексты, у меня остаётся малая часть моих доходов (от трёх до пяти тысяч в месяц). И на таком доходе я буду оставаться месяца 3-4.

Роды тоже бывают самые разные. Осложнения в родах тоже. Дети тоже, не дай бог, могут больными родиться. Первые три месяца — это сложно. Особенно, когда у тебя и старший ребёнок, который только что пошёл в детский сад.

Если бы у меня, конечно, была бы заранее возможность делать взносы и каким-то образом себя подстраховать, в моей жизни самозанятого это было бы востребовано!»

Для людей, любящих тезис – «Сами виноваты, надо было на нормальный трудовой договор устраиваться», отметим одно обстоятельство. У женщины, которая потенциально может обзавестись детьми – есть трудности в устройстве на работу по трудовому договору. У женщины, у которой маленькие дети уже есть - трудностей ещё больше.

«Я хотела работать по Трудовому договору, врачом диетологом, но меня уволили после второго больничного. Поэтому я читаю платные лекции как самозанятая. В телемедицине трудоустройства по Трудовому договору нет. Только самозанятые», - описывает свою ситуацию Наталья Павлюк.

Как пояснил руководитель отдела по работе с региональными отделениями НПНТ Денис Зоммер:

«Мы все прекрасно понимаем, как тяжело молодой женщине сейчас официально устроиться на работу. Работодатель всегда интересуется её семейным положением, планами на детей, и не заинтересован, чтобы работник ушёл через небольшое время в декретный отпуск. Работодатели не заинтересованы, чтобы специалист завёл детей. Поэтому женщины зачастую вынуждены становиться самозанятыми.

Но от того, что работник самозанятый – он не перестает быть работникам, нуждающимся в трудовых правах. Нужно изменять режим сегрегации. У нас есть исторический шанс повлиять на отмену сегрегативных действий в отношении женщин и молодых девушек».

Алексей Неживой (член Центрального совета НПНТ) заявил: «Проблем с самозанятыми больше и больше. Всё больше людей выдавливается в сферу разовых услуг. Помимо вопроса пенсий стоит вопрос права самозанятых на детей (о проблемах самозанятых пенсионеров и инвалидов тут https://dzen.ru/a/ZWzvXVcgKRpYEsUl)

Президент говорит - надо рожать. Но имущественный ценз против этого. Сейчас идет президентская кампания, когда власти вынуждены смотреть вниз. когда можно обратиться. Давайте организуем самозанятых в группы и пойдем в приёмную президента!»

Дарья Митина объявила, что по итогам конференции будут составлены обращения к руководителям парламентских фракций Государственной Думы, ФС РФ и в Министерство труда и социальной защиты. Планируется совместная кампания по этому поводу с Союзом Профсоюзов России, Ассоциацией участников рынка электронной коммерции (АУРЭК).

Немножко о декретах. А также о нынешней и Советской власти.

Ну что тут ещё сказать? Автору материала хотелось бы верить, что каких-то сдвижек добиться удастся. Особенно сейчас, когда ввиду избирательной кампании власть вынуждена смотреть сверху вниз. Но… Только вот общей тенденции это, боюсь, не изменит. А общая тенденция в том, что наши власти смотрят на трудовые права, на жилищные права, да и на все прочие права граждан, как на недопустимый пережиток социализма, и режут их внаглую, пока не натыкаются на сопротивление. Сопротивление, естественно, может улучшить ситуацию.

Так, к примеру, к концу 90-х, постоянное разворовывание зарплаты у рабочих переполнило чашу терпения. К 98-му году пошли массовые перекрытия дорог (делали шахтёры и не только) и прочие акции протеста. И были приняты меры. Даже к настоящему времени столь нагло зарплату у официально нанятых рабочих уже не воруют. Также массовые протесты существенно снизили вредоносность реформы по монетизации льгот. Но…

Запрет на массовое обворовывание официально зарегистрированных рабочих частично обходится путём привлечения работников неоформленных официально. Либо за счёт переименовывания большей части зарплаты в премию (которую и начальнику отобрать легче и работнику вернуть через суд труднее).

Или вот как раз то, о чём и говорит «Новый труд». Перевод работников по Трудовому договору (имеющих трудовые права) в самозанятых, у которых трудовых прав нет. И которые за них (трудовые права) сейчас вынуждены бороться. Если борьба получится успешной (что трудно, но можно), то власти (спустя некоторое время) придумают новые категории работников и новые способы обмана.

Пока у нас капитализм, то, что мы имеем, это только то, что мы от капитализма смогли защитить. Причём, поскольку менеджеры и чиновники работают над технологиями обжуливания людей полный рабочий день, а люди бороться всё своё время не могут, естественно, у менеджеров будет преимущество.

Таким образом максимальный результат, которого мы можем добиться, активно защищая именно и только трудовые права людей – наступление на эти права идёт медленнее, чем могло бы идти по воле буржуазии.

Кстати, отметим, что как правильно заметил на конференции Денис Зоммер: «Отпуск по уходу за ребёнком называется декретным, поскольку был введён одним из первых декретов Советской власти. Наша страна была первой в мире в защите прав материнства».

В общем, по чисто субъективному мнению автора статьи, пока трудовой народ не объединится в Советы (то есть, органы, специально созданные для того, чтобы объяснять всякому жулью, что такое интересы, сила и воля власти трудящихся на доступном оному жулью языке), ничего у нас в стране глобально не изменится.

И вне зависимости от того, будет наша элитка заниматься организацией шабашей, организацией традиционных ценностей, или организацией традиционных ценностей на шабашах, нормальной и долговременной поддержки у матерей не будет. А значит, не будет и роста рождаемости. Потому что сейчас не 19-й век, и рожать детей для жизни в нищете люди малость отвыкли.

Впрочем, право женщин на образование, действительно, урезать могут. Ведь как говорил великий русский государственник К. Победоносцев — «Образование русскому народу не нужно, ибо обучает логически мыслить».

А нужно ли нашей элитке, да ещё при таком политическом курсе, слишком много логически мыслящих, то есть, способных додуматься до необходимости объединения в Советы людей, как вы думаете?

Правильно!