Через 6 лет нам обещают газ

"Газпром" выполнит задачу полной технически возможной газификации России к 2030 году, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с Владимиром Путиным.

По словам Миллера, уровень газификации по России к началу 2024 года составит 89 процентов из ста технически возможной сетевой газификации.

А почему, собственно, стопроцентная газификация Украины была выполнена еще в прошлом веке, а Россию, великую газовую империю, невозможно газифицировать раньше 2030-го года?

И ведь не какие-то "медвежьи углы" - Подмосковье газифицировано далеко не на сто процентов...

Да что там, я в двух шагах от Площади Гагарина в Москве - в доме без газа! Дом напротив газифицирован еще в брежневские времена, а мой, последней советской серии - нет. А я был бы не против...

И странно, вопрос недогазифицированности России возникает всегда перед выборами. Называется цифра, когда вот уж точно, вот сто процентов... И до следующих всенародных. Но тогда уж навекрняка, точно, сто процентов... А пока только 89.

Как так получается, что страна, снабжающая газом Европу и половину Азии сама сидит без газа?

А так и получается, что "Газпром" хотя и национальное достояние, и российское акционерное общество, но существует главным образом, чтобы поставлять газ за рубеж. Вот туда - даже через самый театр военных действий поставляется голубое топливо бесперебойно, а в Россию - не везде есть техническая возможность.

Думаю, в Миллергоф на Истре техническая возможность поставлять газ имеется. А вот мне на дачу в том же Истринском районе - никак.

Болгария вон угрожает выйти из ЕС в случае остановки газа из России. А я могу выйти из РФ, чтобы мне газ поставляли как иностранному потребителю? В ЕС и в НАТО обещаю со своим дачным участком не вступать, иностранных ракет на своей даче не допущу, а как только у Миллера появится техническая возможность поставлять мне газ на общих основаниях, обещаю немедленно войти в состав РФ обратно...

А.Б.