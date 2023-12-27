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Московский листок

В Абхазии прошла акция протеста из-за передачи РФ госдачи в Пицунде

Опубликовано 27.12.2023 в разделе комментариев 0

россия абхазия
В Абхазии прошла акция протеста из-за передачи РФ госдачи в Пицунде

Парламент Абхазии утвердил на внеочередном заседании сессии соглашение о передаче России госдачи «Пицунда», где проводил рабочие встречи президент России Владимир Путин.

Это решение привело к протестам абхазской оппозиции. Участники акции выступали против утверждения документа без внесения в него поправок.

Спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба сообщил, что депутаты не хотели голосовать за соглашение только с изменением координат и затем поддержали соглашение, где будут внесены координаты и норма о невозможности передачи третьим лицам.

Противники передачи государственной дачи в Пицунде объявили о бессрочной акции протеста, которая будет проходить у здания парламента Абхазии. Оппозиционные силы требовали исключения из повестки заседания вопроса ратификации соответствующего межправсоглашения. По их мнению, данный документ противоречит конституции Абхазии.

Данное соглашение не предусматривает передачу РФ земли, на которой расположен объект. Территория передается в аренду на 49 лет. В собственность передаются только здания, содержание и ремонт которых будет осуществлять ФСО России...

Госдача в Пицунде располагается на территории свыше 180 гектар. По соглашению между кабинетом министров Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года объект находился в аренде у России.

Я вот не понимаю, чего протестует абхазская оппозиция?

Это российская оппозиция дожлна протестовать - зачем президенту страны эти бесчисленные резиденции, на которые расходуются не только огромные государственные средства, но и силы спецслужб - ФСО же вынуждена охранять все это, независимо от того, как часто используется тот или иной объект...

Тем более в Абхазии - какой смысл держать там резиденцию, когда в безопасном Геленджике только что отгрохали новый безумно дорогой комплекс? И тем более, что госдача в Пицунде даже России не принадлежит, Россия только платит за ее обслуживание и содержание.

 А.Б.



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