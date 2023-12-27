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Московский листок

Чемпионы в розыске

Опубликовано 27.12.2023 в разделе комментариев 0

суд закон
Чемпионы в розыске

МВД России 26 декабря объявило в розыск российских шпажистов Виолетту и Сергея Бида, уехавших в США, передает РИА Новости со ссылкой на базу розыска ведомства.

Однако не уточняется, по именно статье УК РФ спортсмены объявлены в розыск.

Вот эти объявления в розыск, по которым никто никого не ищет - загадка российской правоохранительной системы.

Известно, что супруги Бида уехали из РФ, соотвественно, найдены и задержаны Министерством ВНУТРЕННИХ дел быть не могут. Ну если только как Израиль, наши не начнут высылать спецназ для задержания тех или иных лиц в разных точках планеты. Но пока признаков нет... Ну и как на Диком Западе тоже - вне закона пока не объявляют, чтобы доставить живого или мертвого...

Но в РФ с такой "черной меткой" уже не вернешься, хотя Конституция вроде бы гарантирует беспрепятственный въезд и выезд. А МВД не гарантирует...

Хотя никто никого не ищет, разумеется. Вон в деле Милосердова - только на суде выяснилось, что он, оказывается, года полтора был в розыске. При этом спокойно жил дома, пользовался телефоном, ходил в булочную, более того - ездил на службу в администрацию Московской области. Но на приговор повлияло - скрывался же, прямо дома у себя и скрывался...

 А.Б.



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