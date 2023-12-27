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Московский листок

Возвращание к истокам через поротую задницу

Опубликовано 27.12.2023 в разделе комментариев 0

суд закон
Возвращание к истокам через поротую задницу

Анастасия Ивлеева попросила второй шанс у российского народа после скандальной «голой вечеринки». Очередное видео с извинениями она опубликовала в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа, а если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе, что, наверное, сейчас уже происходит, но я не буду уворачиваться и готова к любым исходам», — сказала Ивлеева.

Я чего-то недопонял... Я как представитель российского народа недопонял, за что я должен прощать Настю Ивлееву и какой ей нужен от меня второй шанс?

То, что происходит, называется словом "травля", но не надо обвинять в этой травле российский народ. Да и практика публичных казней прекратилась давным-давно... Ее действительно никто не отменял никаким законом - просто общество цивилизовалось и потребность в публичных казнях исчезла.

Ах практика снова возвращается? ну так что ж, к истокам движемся, чтоб все, как при бабушке - рвать ноздри, бить кнутом и на кол сажать... Лолита без носа, Филя с поротым задом и рэпер Вася на колу, стыдливо прикрытом носочком... Какой уж тут второй шанс? После четвертования шансов не бывает. 

А.Б.



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