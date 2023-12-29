Ранен - прорывайся в Следственный комитет. Или новые издевательства чиновников над ветеранами

И снова мы обращаемся к теме издевательства над ветеранами СВО, живущими в ЛНР.

«Виртуально каждый солдат - миллионер, а реально - хуже нищих. Как побирушки ходим. У меня есть мука, вода, соль. Сам хлеб пеку, потому что купить не на что», - комментирует своё положение обратившийся в нашу редакцию житель ЛНР Кожурин Эдуард Григорьевич.

Он воевал добровольцем с 17-го года. Награждён орденом Казачьей доблести. Был демобилизован по возрасту 18 февраля 2023 года. За время военных действий получил тяжелую пневмонию, контузии, три ранения. Вскоре после демобилизации потерял здоровье и трудоспособность (из-за осложнений от полученных на фронте контузий – перенёс два инфаркта). Компенсацию за ранения (жизненно необходимую ему из-за отсутствия трудоспособности) не может получить до сих пор из-за очень «странного» отношения чиновников. А именно - демобилизованные по возрасту не проходили ВВК, а без заключения ВВК служба соцзащиты и военкомат помочь с получением компенсации «не могут». Подробности, а также сканы документов - https://dzen.ru/a/ZXBYuXv1S2R3Mtah

Мы писали об этом 6 декабря 2023 года. С того времени, как рассказывает Эдуард Григорьевич, ситуация чуток изменилась. Формально Эдуарду Григорьевичу и его товарищам по несчастью (другим демобилизованным по возрасту военнослужащим ЛНР) нарисовали путь решения их проблем. А фактически этот путь обернулся ещё большим издевательством.

А именно - 25 декабря Эдуарда Григорьевича вызвали в прокуратуру и вручили направление в Следственный комитет в Луганск (Эдуард Григорьевич живёт в Стаханове). Как ему объяснили, в соответствии с новым законом он (Кожурин) должен будет после Нового года в порядке живой очереди прийти на приём в СК. После приёма следователь должен будет возбудить уголовное дело на армию Украины, военнослужащие которой нанесли Э.Г. Кожурину ранения(!!!) и признать Э.Г. Кожурина потерпевшим.

Особо отметим, что это не одного Эдуарда Григорьевича направили к следователю. Это всех его товарищей по несчастью будут отправлять в Луганск к следователю. Представляете размер очередей? А автобус между Стахановым и Луганском идёт два часа и обычно переполнен. А в 6 вечера автобусное движение прекращается. Не успел – ночуй на автовокзале.

Далее Кожурину нужно посетить милицию и получить там направление к судмедэксперту. И, наконец, судмедэксперт. К судмедэксперту далеко ездить не надо. Он в Стаханове. И обслуживает кроме Стаханова ещё Брянку и Киров. И более мелкие населенные пункты, расположенные вблизи Стаханова, Брянки и Кирова. Представляете, какие там очереди уже есть? А какие будут? А у Эдуарда Григорьевича, как мы только что писали, недавно было два инфаркта. Представляете, как ему будет «легко и радостно» всё это проходить? А его товарищам по несчастью? Многие из которых тоже не очень здоровы или очень не здоровы.

Или, может быть, чиновники надеются, что пройдут не все. И таким образом можно будет сэкономить деньги? Интересно, куда они (чиновники) собираются потратить эти деньги, как вы думаете?

И ещё один вопрос. Все эти люди, которых сейчас гоняют по инстанциям, были военнослужащими. Обстоятельство получения ими ранений, перемещения со службы в травмпункт или больницу, нахождения в больнице и возвращения обратно на воинскую службу - ЗАФИКСИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ, НАПИСАННЫХ И ПОДПИСАННЫХ ИХ КОМАНДИРАМИ И ВОЕННЫМИ МЕДИКАМИ.

Насколько автору материал известно, граждане РФ обязаны верить армии РФ. Иное карается уголовным наказанием (по закону о фейках). А ведь тут речь идёт не просто о заявлениях армейской пресс-службы. Тут бумаги официально изданные и официально заверенные соответствующими подписями и печатями. Почему же чиновники им не верят? Почему не верят российской армии? Почему вынуждают демобилизованных из армии ветеранов терять последние остатки здоровья в походах по многочисленным инстанциям и чудовищным очередям?

Или, может быть, чиновникам закон РФ не писан, потому что они (чиновники) граждане не РФ, а некого иного (высшего по сравнению с РФ) государства, и этим высшим гражданством от действий законов РФ они (чиновники) освобождены. Как вы думаете?