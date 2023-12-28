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Московский листок

И про Настю с бриллиантом в попе

Опубликовано 28.12.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
И про Настю с бриллиантом в попе

Страна продолжает обсуждать свинг-вечеринку у Насти Ивлеевой, хотя продолжаются тяжелые бои в районе Авдеевки - главный упрек ведь "пир во время чумы". Но обсуждают именно последствия вечеринки - много ли на пиру посуды побили...

Телеканал ТНТ начал переснимать некоторые сцены из кинопремьеры «Иван Васильевич меняет всё!» для того, чтобы сделать картину более интересной. Об этом заявила директор телеканала Тина. Ясно, что лучше - это без Киркорова...

Соловьев обвинил Ксению Собчак в работе на украинские спецслужбы после размещения видеозаписи взрыва в Феодосии, которая может быть использована для верификации нанесенных ударов. Также телеведущий задался вопросом, на какие средства существуют Telegram-каналы блогера.

По самой Насте Ивлеевой уже начала выездную проверку налоговая, там нашли недоимки на сотни миллионов, можно и посадить при желании. Во всяокм случае оставить девушку голой могут запросто - как говорится, как год начнешь, так его и проведешь...

А про Авдеевку как-то всем опять не интересно... Так что если кому-то понадобилось прикрыть тему войны ничего не значащей светской тематикой, то у него получилось.

Да, собственно, официальная государственная политика именно к этому и подталкивает: про войну нельзя ничего лишнего, вон даже люди сняли в Феодосии взрывы из собственных окон - и их теперь проверяют, не работали ли они на украинскую разведку...

А про голого Филю можно. И про Настю с бриллиантом в попе - сколько угодно. А "Ай как здорово!" или "Ой как некрасиво!", в общем, без разницы.

И чего вы хотели? Дочь доярки из Ленинградской области - вот властительница дум в современной России. Вот как могла, так и пробивалась. И чем могла. Между прочим, наглядный пример для подражания.

А.Б.



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