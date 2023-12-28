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Московский листок

Европа догадывается, что ограбив Россию, грабит только себя

Опубликовано 28.12.2023 в разделе комментариев 1

армия европа доллар евро
Европа догадывается, что ограбив Россию, грабит только себя

Власти США предложили рабочим группам G7 изучить способы конфискации замороженных российских активов на сумму в 300 миллиардов долларов.

Financial Times пишет, что США стремятся согласовать план по конфискации к концу февраля 2024-го, второй годовщине украинского кризиса, но против этой идеи выступают Германия, Франция и Италия.

По словам FT, тема конфискации уже обсуждалась как министрами финансов «Большой семерки», так и их заместителями. Теперь три рабочие группы рассмотрят правовые вопросы, связанные с конфискацией, способы применения такой политики и снижения рисков, а также варианты передачи конфискованных денег Украине.

По данным Financial Times, Германия, Франция, Италия и другие страны ЕС заявили о «некоторых оговорках» и необходимости тщательно оценить законность конфискации активов.

260 миллиардов евро российских госактивов было заморожено в странах G7, ЕС и Австралии. Основная часть этой суммы — около 210 миллиардов евро — хранится в ЕС, включая наличные деньги и государственные облигации, номинированные в евро, долларах и других валютах.

Как сообщали в Bloomberg, на законных основаниях полностью конфисковать замороженные активы РФ невозможно.

Ну так наплевать на законы...

На законы ЕС наплевать можно. Но не на законы экономики.

Деньги, в данном случае активы РФ, обеспечиваются в конечном счете всем достоянием РФ. Пока они принадлежат России. Но как только вы передаете их Украине, они больше не обеспечиваются ничем российским - нет, в фантики они не превращаются, но обеспечиваются лишь достоянием ЕС. Заводы, газеты и пароходы в России больше за этими деньгами не стоят, и приобрести за них в России ее активы невозможно... То есть 200 с лишним миллиардов евро, обеспеченных лишь достоянием ЕС, передаются Украине. Щедрый подарок, но готова ли на него Европа? Похоже, не очень...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Что Европв знает что "Россия это Я - ВВПутин"
А также знаю написал 28.12.2023 11:36
Не станет еврея путина с его раввином Лазаром - не будет и России с Навальным!
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