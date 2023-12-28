В России анонсировали блокировку просрочки с 2024 года

Торговые точки со следующего года приступят к блокировке просроченных и нелегальных товаров на кассах.
Под такую меру подпадут молочная и табачная продукция, бутилированная питьевая и минеральная воды, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки.
Среди тех, кто подтвердил планы блокировать подобные товары — X5 Group, «Лента», «О’Кей» и «Магнит».
Понятно, что это приведет к некоторому подъему цен на непросроченные продукты. Плюс к тому, на покупателя, видимо, переложат расходы и на утилизацию просрочки.
А почему нельзя эту просрочку раздавать бедным? Продавать нельзя, а раздавать-то вполне законно! Ну и риска, что кто-то отравится просроченной минералкой, никакого...
Это, конечно, приведет к некоторому снижению спроса, но зато будет хоть отдаленно похоже на социальное государство, которое прописано у нас в Конституции.
А.Б.
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Ууу сволочи написал 28.12.2023 11:39
Какой нахуууй социальное государство. О чем вы. Лишенный своей социалистической Родины пролетариат всех республик поется в помойках, а кто имеет огромную зарплату так один хууй отберут через не погашение кредитов и ипотек и сдкются элитные рабочие в канаве бедноты. Пролетариат и рабочие не имеет своей Родины. Он куплен ворами капиталистами за бесценок и продается за бесценок как просрочка. А кто куплен за хорошие деньги так и тех ожидает все одно один путь к помойке за просрочкой. Ибо.
Ибо желания голых фотопиззд шлюх воровских возрастают изо дня в день как у старухи у синего моря и старика которому золотая рыбка дала власть и коррупцию в руки. И теперь не разбитое корыто надо шлюхам воровским, а надо бриллианты в жопы и пиззды вставлять. Бриллианты в наколки воровсеие вшивать по всему телу и навешивать для разделения воровских шлюх от естественных женщин. Но тут неграмотные в этом вопросе спросили у этих шлюх, а почему в жоппы и пиззды вставляют бриллианты и каким же это образом происходит естественное соитие полов. Шлюхи и Госгеи гд без смущения ответили что им милее ротовая минетная сладость. И оттого и детородные органы женщин впринципе не нужны. У шлюх воровских, их вассалов и вороссеих ввебков свои законы о морали и чести. Но им место на помойке вместе с их просрочеой и их пижорскими жопами в боилиантах.
Путиноид написал 28.12.2023 11:37
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Первый в мире магазин невостребованных и просроченных продуктов
"В Дании, к примеру, с открытием уникального магазина невостребованных продуктов удалось сократить
пищевые отходы на 25%."
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https://travelask.ru/blog/posts/21671-pervyy-v-mire-magazin-nevostrebovannyh-i-prosrochennyh-produ
Источник: https://travelask.ru/blog/posts/21671-pervyy-v-mire-magazin-nevostrebovannyh-i-prosrochennyh-produ