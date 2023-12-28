В России анонсировали блокировку просрочки с 2024 года

Торговые точки со следующего года приступят к блокировке просроченных и нелегальных товаров на кассах.

Под такую меру подпадут молочная и табачная продукция, бутилированная питьевая и минеральная воды, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки.

Среди тех, кто подтвердил планы блокировать подобные товары — X5 Group, «Лента», «О’Кей» и «Магнит».

Понятно, что это приведет к некоторому подъему цен на непросроченные продукты. Плюс к тому, на покупателя, видимо, переложат расходы и на утилизацию просрочки.

А почему нельзя эту просрочку раздавать бедным? Продавать нельзя, а раздавать-то вполне законно! Ну и риска, что кто-то отравится просроченной минералкой, никакого...

Это, конечно, приведет к некоторому снижению спроса, но зато будет хоть отдаленно похоже на социальное государство, которое прописано у нас в Конституции.

А.Б.