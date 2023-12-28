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Московский листок

Казахстан встал на путь "украинизации"

Опубликовано 28.12.2023 в разделе комментариев 0

казахстан назарбаев токаев
Казахстан встал на путь "украинизации"

Государственная комиссия по окончательной реабилитации жертв политических репрессий, в ноябре 2020 года, провела окончательную реабилитацию 311 тысяч человек.

Теперь все они объявлены «жертвами сталинского режима 20-50-х годов XX столетия», хотя туда включили участников Туркестанского легиона вермахта и восточно-мусульманских частей СС, участвовавших с оружием в руках в борьбе против Красной Армии и советской власти.

Под это решение в начале октября было выпущено семитомное издание «История Казахстана с древнейших времен до наших дней», в котором полностью переосмысливается история Советского Союза.

Следующим этапом станет окончательное признание «голодомора», так как такой законопроект уже давно готов, а также героизация реабилитированных, которые должны заменить сейчас тех, кто воевал в Великой Отечественной войне в составе Красной Армии.

Этот процесс уже запущен, так как в Казахстане уже 15 улиц носят имя основателя и идейного вдохновителя Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС Мустафы Шокая (Чокая), в его честь установлено несколько памятников, в той же Акмолинской области при переименовании в рамках смены «идеологически устаревших названий» убрали имена двух героев ВОВ, погибших на фронтах. Предпринимаются попытки «историками» убрать из названия района Алма-Атинской области имя генерала Ивана Васильевича Панфилова, а также демонтировать мемориал 28-ми гвардейцев-панфиловцев в самой Алма-Ате, защищавших в 1941-м году Москву.

Сам президент Токаев уже заявил о миллионах жертв «голодомора», «организованного большевиками и о геноциде, который осуществлялся в отношении казахов со стороны советской власти».

«Прошло сто лет после опустошительного голода 1921-1922 годов, в результате которого погибли или были вынуждены бежать миллионы людей. Если бы не эта трагедия, наш народ был бы во много раз больше, чем сейчас», – заявил Токаев.

О том, что если бы не СССР, то такого народа вообще бы не было, Токаев умолчал. И о том, что целина распахивалась, чтобы больше не было голода в Казахстане, кстати, моя мама участвовала в движении целинников, то что об этом знаю из первых рук - и именно благодарая целинным землям сейчас Казахстан является экспортером зерна.

А вот альтернативную историю Казахстана, разумеется, на английском языке, мне подарили еще в середине 90-х в Институте Гувера...

А.Б.



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