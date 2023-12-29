Цель жизни животного

Смастерил ролик на свою старую тему. Как всегда даю текст.

«Деградация человеческого общества в умственном отношении достигла состояния, когда человечеству просто нечем думать над вопросом о цели своей жизни, как человека. И если я скажу, что по замыслу природы каждый человек обязан стать частицей мирового разума, то меня не просто перестанут слушать с первых же слов – меня сходу сочтут идиотом. И даже если я приземлю эту цель каждого человека до необходимости создания общества, в котором бы достойно жили и будущие, и настоящие поколения, то множество слушателей сочтут меня коммунистическим придурком, который хочет обмануть дурачков. Но они умные, они уже о коммунизме в СССР наслушались от СМИ, они не хотят как в Северной Корее, они хотят как в благословенной Америке!

Но дело в том, что человек и стал человеком только потому, что цели его жизни были связаны с обществом, без этих целей в жизни, человек опускается на одну ступень в своём развитии, то есть опускается до существа с целями только как у животного. Такой человек, как птица, которая сочла, что летать тяжело и что ходить гораздо разумнее. Так и человек, который решил, что гораздо разумнее жить во имя себя, любимого, превращается в животное в теле человека.

Вот разговор на эту тему двух современных мудрых, такие мудрые пришли ко власти в умах граждан СССР ещё в далёких 80-х, а в умах западного мира – ещё раньше. Один, это, видимо, известный блогер и иноагент Дудь, а второй – хрен его знает, кто, но тоже мудрый.

(Идея о том, что главное для людей - это комфорт и безопасность, примитивна до предела. Это ведь испокон веков все животные стремятся к комфорту и безопасности. Вот пример, люди построили в местах обитания мышей и змей блиндажи и эти животные, вместо того, чтобы строить свои тёплые норы, ринулись в эти блиндажи в своём животном стремлении к комфорту и безопасности, как к этому сегодня стремиться и человечество, как это нынешние мудрецы указывают, как цель жизни человека.

И чего удивляться, что вот подобно мышам рвутся в Испанию марокканцы. Им бы в Марокко создать общество, в котором комфортно и безопасно жить. Но зачем? Ведь для этого требуется ум, трудолюбие и мужество, а зачем нужны ум, трудолюбие и мужество, если можно просто убежать в Испанию? Или убежать в другие страны, где есть комфорт и безопасность?

И, кстати, эти, мягко скажем, мышки в человеческом образе убегают от мерзкой власти в своих странах, а ведь эту мерзкую власть осуществляют люди, которые всего лишь хотят комфорта и безопасности, просто эти комфорт и безопасность предоставляет им властвование. Правда, властвование не над настоящими людьми, а над некими мышками в образе людей – над животными, алчущими всего лишь комфорта и безопасности.

Вот в России и на Украине по 450 мерзавцев заняли должности, на которых обязаны быть люди, защищающие народ и создающие всему народу комфорт и безопасность. Но тогда почему эти как бы депутаты в России начали войну, а как бы депутаты на Украине не предотвратили её? Ответ и искать долго не надо: потому, что эти законодательные мерзавцы сами не воюют, но благодаря этой войне лично они имеют и безопасность, и, главное, комфорт!

Вот почему эти, прости господи, депутаты и в России, и на Украине, зная, что президент Путин убит и вместо него власть в России осуществляют неизвестные мерзавцы, не просто данной им властью не освобождают народ России от власти преступников, а бессовестно молчат об этом? А эти подлые мерзавцы в креслах законодателей просто хотят комфорта и безопасности в первую очередь лично для себя. Им хотя бы во вторую очередь надо бы сделать и свои страны безопасными и комфортными, но у них на это не хватает ни ума, ни трудолюбия, ни мужества, посему они и не собираются это делать. Им достаточно, что их толстые зады в комфорте и безопасности, в ом числе в безопасности и от народного быдла. А у народного быдла тоже не хватает для освобождения от этих негодяев ни ума, ни трудолюбия, ни мужества, посему часть народа молчит, а часть удирает за границу. В поисках всё того же комфорта и безопасности.

Закончу тем, с сего начал - эти организмы как у власти, так и внизу, так и уже удравшие за границу, гордо называют себя людьми, хотя по состоянию своей морали и психики – по целям своей жизни - это животные. Люди не станут ни удирать из своей страны, и не станут терпеть власть животных над собою, люди сделают всё, чтобы для своих детей свою страну сделать комфортной и безопасной».