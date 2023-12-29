Учиться только в юбке!

В 17 регионах России школы запретили ученицам носить брюки. От Приморья до Якутии, директора школ требуют от девочек носить юбки даже при суровых морозах. Родители и врачи возмущены, указывая на риски переохлаждения и неудобства, в то время как администрации школ настаивают на дисциплине и традициях.
Впрочем, насчет переохлаждения ладно - можно экипировать школьниц в теплые солдатские подштаники под юбку, выглядеть будет диковато, конечно, зато строго в традициях...
Вот я как раз о традициях.
Как насчет ставить на горох или пороть по субботам? Тут, конечно, юбка куда удобней порток - задрал и по голой заднице розгой! Нижнее белье - это ведь потом пришло, не наша это традиция...
Ну и потом к шешнадцати годам замуж пора, рожать. Какая уж там учеба. Не в девках же сидеть до восемнадцати. А можно и раньше, лет с четырнадцати... Традиция, ничего не попишешь.
И насчет смешанного обучения тоже. Пора вводить женские и мужские гимназии. Чтоб можно было пороть учеников без какого-либо сексуального подтекста. Главное, чтобы преступная международная организация ЛГБТ не проникла...
В общем, много чего нам дает следование традициям.
А.Б.
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Баранов666 написал 29.12.2023 10:50
На работу ходить, на фронтах кровь проливать. Хехехехе
За Родину написал 29.12.2023 10:44
пока не перегниет крысиная шейка написал 29.12.2023 10:04
Когда очередная ученица выходила к доске реашать задачку, то все парни смотрели на ноги и ляжки ученицы.
Крышки парт у нас всегда приподнимались, думать об учебе не хотелось. Именно поэтому Я не смого закончить десятый класс - меня выгнали и Я пошел работать учеником штукатура.
Вывод:
если бы наши девочки из класса носили широкие штаны, то Я был бы отличником, закончил бы институт и переехал бы в New York.