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Московский листок

Учиться только в юбке!

Опубликовано 29.12.2023 в разделе комментариев 3

суд закон
Учиться только в юбке!

В 17 регионах России школы запретили ученицам носить брюки. От Приморья до Якутии, директора школ требуют от девочек носить юбки даже при суровых морозах. Родители и врачи возмущены, указывая на риски переохлаждения и неудобства, в то время как администрации школ настаивают на дисциплине и традициях.

Впрочем, насчет переохлаждения ладно - можно экипировать школьниц в теплые солдатские подштаники под юбку, выглядеть будет диковато, конечно, зато строго в традициях...

Вот я как раз о традициях.

Как насчет ставить на горох или пороть по субботам? Тут, конечно, юбка куда удобней порток - задрал и по голой заднице розгой! Нижнее белье - это ведь потом пришло, не наша это традиция...

Ну и потом к шешнадцати годам замуж пора, рожать. Какая уж там учеба. Не в девках же сидеть до восемнадцати. А можно и раньше, лет с четырнадцати... Традиция, ничего не попишешь.

И насчет смешанного обучения тоже. Пора вводить женские и мужские гимназии. Чтоб можно было пороть учеников без какого-либо сексуального подтекста. Главное, чтобы преступная международная организация ЛГБТ не проникла...

В общем, много чего нам дает следование традициям.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Только козлы этого не понимають
Баранов666 написал 29.12.2023 10:50
Тута, конечно, юбка куда удобней порток - задрал и девчонок молоденьких нюхай, облизывай, сношай. А зачем вообще жить иначе?!?!?
На работу ходить, на фронтах кровь проливать. Хехехехе
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За Сталина
За Родину написал 29.12.2023 10:44
За Родину за Сталина за победу
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой должен болтаться в петле
пока не перегниет крысиная шейка написал 29.12.2023 10:04
Я когда учился, в общем то недавно, в десятом классе, то у нас ученицы носили только юбки. Юбки были короткие - такая была мода.
Когда очередная ученица выходила к доске реашать задачку, то все парни смотрели на ноги и ляжки ученицы.
Крышки парт у нас всегда приподнимались, думать об учебе не хотелось. Именно поэтому Я не смого закончить десятый класс - меня выгнали и Я пошел работать учеником штукатура.
Вывод:
если бы наши девочки из класса носили широкие штаны, то Я был бы отличником, закончил бы институт и переехал бы в New York.
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