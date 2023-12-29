Учиться только в юбке!

В 17 регионах России школы запретили ученицам носить брюки. От Приморья до Якутии, директора школ требуют от девочек носить юбки даже при суровых морозах. Родители и врачи возмущены, указывая на риски переохлаждения и неудобства, в то время как администрации школ настаивают на дисциплине и традициях.

Впрочем, насчет переохлаждения ладно - можно экипировать школьниц в теплые солдатские подштаники под юбку, выглядеть будет диковато, конечно, зато строго в традициях...

Вот я как раз о традициях.

Как насчет ставить на горох или пороть по субботам? Тут, конечно, юбка куда удобней порток - задрал и по голой заднице розгой! Нижнее белье - это ведь потом пришло, не наша это традиция...

Ну и потом к шешнадцати годам замуж пора, рожать. Какая уж там учеба. Не в девках же сидеть до восемнадцати. А можно и раньше, лет с четырнадцати... Традиция, ничего не попишешь.

И насчет смешанного обучения тоже. Пора вводить женские и мужские гимназии. Чтоб можно было пороть учеников без какого-либо сексуального подтекста. Главное, чтобы преступная международная организация ЛГБТ не проникла...

В общем, много чего нам дает следование традициям.

А.Б.