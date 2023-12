Зеленский скупает недвижимость за границей война зеленский По информации портала The Intel Drop., в минувшем октябре фирма Film heritage Inc. приобрела за 8 млн евро особняк под названием "Дом на Богензее" неподалеку от Берлина. Как выяснилось, Film heritage Inc. зарегистрирована в Белизе, а ее владельцем - совместно с женой Еленой - является Владимир Зеленский. Сама же купленная вилла в свое время принадлежала министру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу, которую ему подарил лично Адольф Гитлер. Особняк, в котором более 70 комнат, планировалось преобразовать в коммуну художников с веганским рестораном и центром здоровья. Ранее сообщалось, что в Египте был убит репортер, расследовавший покупку семьей Зеленского виллы за 5 млн долларов.



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться