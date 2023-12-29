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Московский листок

Зеленский скупает недвижимость за границей

Опубликовано 29.12.2023 в разделе комментариев 1

война зеленский
Зеленский скупает недвижимость за границей

По информации портала The Intel Drop., в минувшем октябре фирма Film heritage Inc. приобрела за 8 млн евро особняк под названием "Дом на Богензее" неподалеку от Берлина.

Как выяснилось, Film heritage Inc. зарегистрирована в Белизе, а ее владельцем - совместно с женой Еленой - является Владимир Зеленский.

Сама же купленная вилла в свое время принадлежала министру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу, которую ему подарил лично Адольф Гитлер.

Особняк, в котором более 70 комнат, планировалось преобразовать в коммуну художников с веганским рестораном и центром здоровья.

Ранее сообщалось, что в Египте был убит репортер, расследовавший покупку семьей Зеленского виллы за 5 млн долларов.



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Всего комментариев к статье: 1
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Зеленский скупает недвижимость за границей
Путиноид написал 29.12.2023 12:09
Зеленский глупый еврей,не осознает,что лоб у него зеленкой намазан.Если только в Израиль,купить часть катакомб в городе Хайфы и прятаться там до прихода Машиаха.
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