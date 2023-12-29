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Московский листок

В штате Мэн отстранили Трампа от участия в праймериз

Опубликовано 29.12.2023 в разделе комментариев 2

выборы трамп
В штате Мэн отстранили Трампа от участия в праймериз

Дональд Трамп не будет допущен к участию в праймериз в штате Мэн, заявила госсекретарь штата Шенна Белоуз.

"Документ о правомочности его участия в выборах не действителен, потому что он не может занимать выборную должность на основании части третьей 14-й поправки к конституции", - приводят СМИ текст ее постановления.

Эта поправка запрещает избираться тем, кто, занимая госдолжность, принимал участие в мятеже против США.

По словам Белоуз, в своем решении она учла представленные доказательства того, что штурм Капитолия в январе 2021 года произошел "с ведома, по указанию и при поддержке" Трампа.

Ранее суд запретил Трампу участвовать в праймериз республиканцев в Колорадо, которые также намечены на 5 марта. В своем решении судья тоже сослался на 14-ю поправку.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Нужен Байден.
Путиноид написал 29.12.2023 12:23
Трамп опасен,он восстановит США.Поэтому альтернативе Байдену нет,он "герой" нашего времени,он его команда, закопают США глубоко в землю! :D
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(без названия)
Aleko 11 написал 29.12.2023 12:04
А Путло на второе пришествие Дональда Фредовича в Белый дом надеялся, как на второе пришествие Христа...
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