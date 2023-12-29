В штате Мэн отстранили Трампа от участия в праймериз

Дональд Трамп не будет допущен к участию в праймериз в штате Мэн, заявила госсекретарь штата Шенна Белоуз.

"Документ о правомочности его участия в выборах не действителен, потому что он не может занимать выборную должность на основании части третьей 14-й поправки к конституции", - приводят СМИ текст ее постановления.

Эта поправка запрещает избираться тем, кто, занимая госдолжность, принимал участие в мятеже против США.

По словам Белоуз, в своем решении она учла представленные доказательства того, что штурм Капитолия в январе 2021 года произошел "с ведома, по указанию и при поддержке" Трампа.

Ранее суд запретил Трампу участвовать в праймериз республиканцев в Колорадо, которые также намечены на 5 марта. В своем решении судья тоже сослался на 14-ю поправку.