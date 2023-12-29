Российские вертолеты хотят передать Украине

Москва категорически против того, чтобы Аргентина передавала вертолеты российского производства Украине, заявил посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

"Мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя", — подчеркнул он.

В середине декабря портал Noticias Urbanas со ссылкой на ВВС латиноамериканской страны сообщил, что Аргентина хочет пожертвовать Украине два произведенных в России вертолета Ми-171E, приобретенных в 2011 году и использовавшихся для антарктических проектов.

В принципе, такая передача в обход страны-производителя является грубейшим нарушением норм международной торговли. Но в отношении России никакие международные нормы больше не действуют. Можно всё.

А что мы можем сделать Аргентине в ответ? Да боюсь, что ничего... Хотя отозвать сертификаты летной годности у поставленной Аргентине техники и прекратить сервисное обслуживание - можем. И пусть передают Украине, по сути, машинокомплекты, на которых нельзя летать...

Да и зачем нам теперь посольство в Аргентине? Похоже, что с этим президентом оно и не нужно...

А.Б.