Российские вертолеты хотят передать Украине

Москва категорически против того, чтобы Аргентина передавала вертолеты российского производства Украине, заявил посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"Мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя", — подчеркнул он.
В середине декабря портал Noticias Urbanas со ссылкой на ВВС латиноамериканской страны сообщил, что Аргентина хочет пожертвовать Украине два произведенных в России вертолета Ми-171E, приобретенных в 2011 году и использовавшихся для антарктических проектов.
В принципе, такая передача в обход страны-производителя является грубейшим нарушением норм международной торговли. Но в отношении России никакие международные нормы больше не действуют. Можно всё.
А что мы можем сделать Аргентине в ответ? Да боюсь, что ничего... Хотя отозвать сертификаты летной годности у поставленной Аргентине техники и прекратить сервисное обслуживание - можем. И пусть передают Украине, по сути, машинокомплекты, на которых нельзя летать...
Да и зачем нам теперь посольство в Аргентине? Похоже, что с этим президентом оно и не нужно...
А.Б.
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Путиноид написал 29.12.2023 12:15
А бедная Аргентина теперь от горя станет покупать вертолеты и прочую технику у США.
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Пусть покупает,СВО показало,что техника США и ЕС -*****!
Сейчас очереди за оружием РФ,огромные очереди,можно сказать километровые.
Aleko 11 написал 29.12.2023 12:06
Путиноид написал 29.12.2023 12:01