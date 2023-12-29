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Московский листок

Российские вертолеты хотят передать Украине

Опубликовано 29.12.2023 в разделе комментариев 3

суд закон
Российские вертолеты хотят передать Украине

Москва категорически против того, чтобы Аргентина передавала вертолеты российского производства Украине, заявил посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

"Мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя", — подчеркнул он.

В середине декабря портал Noticias Urbanas со ссылкой на ВВС латиноамериканской страны сообщил, что Аргентина хочет пожертвовать Украине два произведенных в России вертолета Ми-171E, приобретенных в 2011 году и использовавшихся для антарктических проектов.

В принципе, такая передача в обход страны-производителя является грубейшим нарушением норм международной торговли. Но в отношении России никакие международные нормы больше не действуют. Можно всё.

А что мы можем сделать Аргентине в ответ? Да боюсь, что ничего... Хотя отозвать сертификаты летной годности у поставленной Аргентине техники и прекратить сервисное обслуживание - можем. И пусть передают Украине, по сути, машинокомплекты, на которых нельзя летать...

Да и зачем нам теперь посольство в Аргентине? Похоже, что с этим президентом оно и не нужно...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: США и ЕС с оружием.
Путиноид написал 29.12.2023 12:15
Aleko 11 написал 29.12.2023 12:06
А бедная Аргентина теперь от горя станет покупать вертолеты и прочую технику у США.
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Пусть покупает,СВО показало,что техника США и ЕС -*****!
Сейчас очереди за оружием РФ,огромные очереди,можно сказать километровые.
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(без названия)
Aleko 11 написал 29.12.2023 12:06
А бедная Аргентина теперь от горя станет покупать вертолеты и прочую технику у США.
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Российские вертолеты хотят передать Украине
Путиноид написал 29.12.2023 12:01
Раз решили ,значит передадут.Аргентина далеко и не граничит с РФ,а вот Азербайджан,Казахстан и другие граничат и помогают хохлам воевать с Россией всеми правдами и не правдами,бывший соцлагерь Варшавского договора не за океаном, как Аргентина,а передает то чем их вооружал СССР. Так что,возмущаться Аргентиной,глупо,зная исторические эпизоды ВОВ и куда стремились смыться"нацисты".
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