В 17 регионах России школы запретили ученицам носить брюки. От Приморья до Якутии, директора школ требуют от девочек носить юбки даже при суровых морозах. Родители и врачи возмущены, указывая на риски переохлаждения и неудобства, в то время как администрации школ настаивают на дисциплине и традициях.

Впрочем, насчет переохлаждения ладно - можно экипировать школьниц в теплые солдатские подштаники под юбку, выглядеть будет диковато, конечно, зато строго в традициях...

Вот я как раз о традициях.

Как насчет ставить на горох или пороть по субботам? Тут, конечно, юбка куда удобней порток - задрал и по голой заднице розгой! Нижнее белье - это ведь потом пришло, не наша это традиция...

Ну и потом к шешнадцати годам замуж пора, рожать. Какая уж там учеба. Не в девках же сидеть до восемнадцати. А можно и раньше, лет с четырнадцати... Традиция, ничего не попишешь.

И насчет смешанного обучения тоже. Пора вводить женские и мужские гимназии. Чтоб можно было пороть учеников без какого-либо сексуального подтекста. Главное, чтобы преступная международная организация ЛГБТ не проникла...

В общем, много чего нам дает следование традициям.

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

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