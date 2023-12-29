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Московский листок

Традиция, ничего не попишешь

Опубликовано 29.12.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

В 17 регионах России школы запретили ученицам носить брюки. От Приморья до Якутии, директора школ требуют от девочек носить юбки даже при суровых морозах. Родители и врачи возмущены, указывая на риски переохлаждения и неудобства, в то время как администрации школ настаивают на дисциплине и традициях.

Впрочем, насчет переохлаждения ладно - можно экипировать школьниц в теплые солдатские подштаники под юбку, выглядеть будет диковато, конечно, зато строго в традициях...

Вот я как раз о традициях.

Как насчет ставить на горох или пороть по субботам? Тут, конечно, юбка куда удобней порток - задрал и по голой заднице розгой! Нижнее белье - это ведь потом пришло, не наша это традиция...

Ну и потом к шешнадцати годам замуж пора, рожать. Какая уж там учеба. Не в девках же сидеть до восемнадцати. А можно и раньше, лет с четырнадцати... Традиция, ничего не попишешь.

И насчет смешанного обучения тоже. Пора вводить женские и мужские гимназии. Чтоб можно было пороть учеников без какого-либо сексуального подтекста. Главное, чтобы преступная международная организация ЛГБТ не проникла...

В общем, много чего нам дает следование традициям.

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Профсоюз работников легкой и тяжелой промышленности Финляндии объявил о массовых забастовках одновременно на 14 предприятиях, в том числе на заводах нефтеперерабатывающей компании Neste, протестующие выступают против правительственных реформ рынка труда

- Казахстан исключил "Талибан" из списка запрещенных в республике организаций

- В Советском районном суде Томска представитель Генпрокуратуры запросил 10 лет и шесть месяцев колонии для депутата гордумы Томска и экс-координатора местного штаба Навального Ксении Фадеевой

- 55-летний Павел Шувалов, более известный как Тулунский маньяк, погиб в зоне СВО. Шувалов изнасиловал как минимум 27 женщин, двоих из которых лишил жизни

- Украинская полиция арестовала высокопоставленного чиновника Минобороны по подозрению в хищении почти 40 миллионов долларов в рамках мошеннической покупки артиллерийских снарядов для армии

 

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