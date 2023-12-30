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Московский листок

Мотив убийства? "Деньги давай!"

Опубликовано 30.12.2023 в разделе комментариев 2

убийство террор
Мотив убийства? "Деньги давай!"

90-летнего отца председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды убили с целью ограбить.

Я с Легойдой знаком исключительно шапочно, но, наверно, правильно будет высказать соболезнования.

Но я о какой-то буднично-обыденной жестокости произошедшего.

Убийце 25 лет, он явно сильней старика, к тому же был вооружен ножом. Тот подвез его на машине к магазину, а в виде благодарности пассажир решил его ограбить.

"Я подошел к нему, чтобы он подвез меня до другого магазина. Он меня подвез, я его остановил на половине дороги и показал нож. Я ничего не делал. Я сказал ему, давай деньги. Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил", — сказал он на допросе, который выложен в сеть - можно посмотреть и убедиться.

Рассказывает буднично, как про поход в магазин за бутылкой. С легким кавказским акцентом - это привет от традиции уважения к старшим: "Давай деньги!" А он не отдал, и я его убил...

Теперь, наверно, поедет на СВО, совершать подвиги. Искупать вину, так сказать. До следующей поездки в магазин.

Достоевский и Толстой в этой стране еще не родились. А Иисуса осудили бы в любом районном суде.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Всюду деньги гаспада а без денег жизнь плохая не годится никуда
Ууу сволочи написал 30.12.2023 11:02
Если есть деньги убью за деньги не преступники так подельники воровские.
А если нет денег так за просто так убьют за то что на водку не дал геройскому герою вот этакого разлива. Кстати вот такой считается добровольцем и после полугода с него снимается судимость и он с почетом возвращается домой. А вот мобилизоапнные это здесь хууй вам. Их не отпущают. И те возмущены и жалуются что этим зеленый свет а им красный запрещающий даже думать об этом. И денег говорят не надо. Домой к ватным сиськам прижаться с денежной. Но и тут казус. Денежек в полном объеме обььеьали. Что такие защищают. Родину. Страну. Да ни хууя подобного. Свою юолпу они защищают. Думали приедут как в тире постреляют вина по пьют и браво и геройски возвратятся по домам. Ну да. Если повезет вернуться в деревянном бушлате это еще понятно. А так гнить в полях неньки всеми забытыми в полях, кроме родни и жены не получившей зарплаты как от без вести пропавшего навеки. Гле моя белая лада откликнетесь иная героиня. И нет ни хууя ни лады белой, ни денег и не мужа. Ищи другого героя детка.
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Что даже Навальный ничего не сделал и был заморозен навечно от ПЖиВ
А также знаю написал 30.12.2023 10:25
Оскорбил нашу партию "Едим Россию" с помощью своего ФБК и такое не прщается. Путин рулит со своим раввином Лазаром и начальником ЕР Менделем-Медведевым с тем же раввином.
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