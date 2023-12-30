Мотив убийства? "Деньги давай!"

90-летнего отца председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды убили с целью ограбить.

Я с Легойдой знаком исключительно шапочно, но, наверно, правильно будет высказать соболезнования.

Но я о какой-то буднично-обыденной жестокости произошедшего.

Убийце 25 лет, он явно сильней старика, к тому же был вооружен ножом. Тот подвез его на машине к магазину, а в виде благодарности пассажир решил его ограбить.

"Я подошел к нему, чтобы он подвез меня до другого магазина. Он меня подвез, я его остановил на половине дороги и показал нож. Я ничего не делал. Я сказал ему, давай деньги. Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил", — сказал он на допросе, который выложен в сеть - можно посмотреть и убедиться.

Рассказывает буднично, как про поход в магазин за бутылкой. С легким кавказским акцентом - это привет от традиции уважения к старшим: "Давай деньги!" А он не отдал, и я его убил...

Теперь, наверно, поедет на СВО, совершать подвиги. Искупать вину, так сказать. До следующей поездки в магазин.

Достоевский и Толстой в этой стране еще не родились. А Иисуса осудили бы в любом районном суде.

А.Б.