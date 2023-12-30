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Московский листок

Африканские политики хотят получать премию имени Путина

Опубликовано 30.12.2023 в разделе комментариев 0

африка путин
Африканские политики хотят получать премию имени Путина

Африканских политиков будут награждать международной премией имени президента России Владимира Путина за борьбу за освобождение народов Африки. При этом глава оргкомитета награды Махамади Савадого заявил, что хочет, чтобы премию вручал лично российский лидер.

Премия имени президента РФ была учреждена и представлена возле мемориала первого лидера Буркина-Фасо Томаса Санкары в Уагадугу 28 декабря.

Вообще-то освобождение Африки от колониального гнета произошло больше полувека назад.

В 1946 г. от французского владычества освободились Сирия и Ливан. В 1951 г. получила независимость Ливия. В июле 1952 г. в результате революции в Египте была свергнута монархия. В 1956 г. увенчалась победой борьба за независимость французских протекторатов Марокко и Туниса. В 1954 г. вспыхнуло восстание в Алжире.

Но годом независимости Африки стал 1960 год: от колониальной зависимости в этом году освободилось 17 государств. В начале 60-х гг. XX в. стали независимыми страны Британской Восточной Африки (Танганьика, Уганда, Кения, Занзибар). Страны Британской Центральной Африки получили независимость в 1964 г. В 1965 г. была провозглашена независимой Замбия.

И при чем тут Путин? Он тогда только в школу пошел... Если кого и вспоминать, то Хрущева, хоть сейчас это не в тренде.

Это не значит, что в 60-х Африка стала свободной, просто дальше угнетение ее народов, вплоть до каннибализма и геноцида тутси со стороны хуту - это исключительно "заслуга" местных руководителей, вроде тех, кого сейчас будут награждать премией имени Путина...

Я б на месте Влдадимира Владимировича отказался от этой чести, хоть бы и в пользу Никиты Сергеевича. А то какой-нибудь лауреат ненароком съест кого, и некрасиво получится... Хрущеву-то все равно, а нашему еще на выборы идти.

 А.Б.



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