Минэкономразвития улучшило свою оценку по росту ВВП России в 2023 году до 3,5%. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников, комментируя опубликованные в пятницу уточненные данные Росстата по ВВП за 2021-2022 годы.

Росстат уточнил оценки ВВП за 2021 и 2022 годы. В обоих случаях цифры существенно пересмотрены "вверх" - до плюс 5,9% и минус 1,2% соответственно.

"В результате ВВП в 2023 году, по оценке Минэкономразвития на основе статистики за 11 месяцев, составит 3,5%, что выше нашего прогноза", - добавил Решетников.

Складывается впечатление, что Минэкономразвития не руководит, а наблюдает за процессами в экономике. И ставит оценки. Как в школе.

А.Б.