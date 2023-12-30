"Синдром отмены" в российской культуре

Филипп Киркоров и Лолита Милявская не выступят на "Зимнем Show" в Московской области, вместо них в программе заявлены Люся Чеботина, Хабиб и Burito.

Интересно, кого этим наказали?

Ну, понятно, Филипп и Лолита не заработают каких-то денег, но не думаю, что это для них финансовая катастрофа. Но что оба они талантливые исполнители - это факт, и кто-то, наверно, рассчитывал послушать именно их. Тоже ничего страшного, можно послушать и в записи.

Но мы как страна, как культура и так потеряли неизвестно насколько весьма многих... Можно, конечно, мазать дерьмом Пугачеву, но анекдот: "Кто такой Брежнев? - Политический деятель эпохи Пугачевой", отменить не получится. Скажите спасибо, что вместо Брежнева не называют другую фамилию... Хотя на фоне эпохи Пугачевой если совсем уж мелким шрифтом.

Хотя традиция давняя. Отменяли и Шаляпина: "Обратно катись, народный артист Республики!"

Это странно.

Путин, на свои собственные деньги, перезахоронил философа Ильина, отметившегося похвалами в адрес Гитлера - все-таки за Пугачевой и Киркоровым ничего похожего и близко не было. Киркоров и Милявская вообще ни в какую эмиграцию не собирались - теперь не знаю...

Такое ощущение, что происходит какой-то трагический идиотизм, непоследовательный, неумный и даже не идеологический. Какую-то денежку люди друг у друга отжимают, наверно.

А.Б.