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Московский листок

Оборонный завод как новогодний подарок

Опубликовано 31.12.2023 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Оборонный завод как новогодний подарок

К новому году семья сенатора Сергея Муратова получила от государства скромный, но приятный новогодний подарок. Государство досрочно передало ей полные права на владение оборонным заводом ЗиД.

Напоминаем, ЗиД был куплен подконтрольным семье предпритятием (АО «НПО “Курганприбор”»). Сделка должна была пройти госрегистрацию до 4 января 2024 г. будущего года, но государство поторопилось порадовать достойную семью раньше.

Отметим, что стратегический завод купили надежные, проверенные люди. Сергей Муратов – сенатор от самой патриотичной партии. По рейтингу Forbes входит в число 100 богатейших депутатов России. Его супруга — в число самых богатых жён народных избранников страны. (официально признанный годовой доход семьи 319, 34 млн рублей). https://regnum.ru/news/3316246

Как мы уже писали, в настоящее время ЗиД работает на оборонку в трехсменном режиме, выпуская взрыватели для снарядов и ЗРК для нужд армии.

В 2019-м ЗиД останавливали. Благодаря акциям протеста трудового коллектива, ветеранов ЗиДа, патриотической и коммунистической общественности, запустили снова. https://vk.com/club160275508?w=wall-160275508_1781

А в апреле 2013 года ЗиД продали фирме ООО «ПСК “Спецпректстрой”», на которой буквально горела надпись «СНОС И ЗАСТРОЙКА!» https://dzen.ru/a/ZRQlzpO9iUGSThp7

Опять же, благодаря кампании протеста, госинстанции вмешались и сделка была отменена.

На суде генпрокуратура даже заговорила о возврате ЗиДа государству, но подобно интеллигенту, шею которого зажало дверью трамвая, прокуратура, хоть и сказала лишнее, но быстро опомнилась и взяла назад непристойные по нынешнему времени слова https://dzen.ru/a/ZTEsnEPzDkqgsljM

И вот завод продан, сделка утверждена.

Радует, что люди, которые купили его, имеют реальное отношение к производству.

Но поскольку люди, имеющие реальное отношение к производству, тоже иногда зачищают участки рынка, всё-таки, немножко тревожно.

В общем, от немедленного уничтожения ЗиД спасти удалось и это, несомненно, победа ветеранов ЗиДа и трудового коллектива. Но вот только окончательной и надежной эту победу назвать трудно.

Собственно, это стандартно для происходящих при капитализме трудовых и прочих социальных конфликтов. Ведь людям, помимо протестов, ещё и работать надо, как-то жизнь устраивать. А у менеджеров, чиновников и прочего жулья таких проблем нет. Для них выдумывать новые способы обкрадывать своих сограждан и свою родину и есть основная работа, на полный рабочий день.

В общем, как нам показывает история, победа трудового народа может быть либо системной и кардинальной (в рамках всей страны и всего конституционного строя) либо временной и неполной. Такие дела.



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