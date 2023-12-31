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Московский листок

Навоз и помёт для питания дорогих россиян

Опубликовано 31.12.2023 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

еда продукты фастфуд
Навоз и помёт для питания дорогих россиян

 

О чём хочется поговорить накануне Нового года? О еде и о развлечениях, естественно. Итак.

Как было отмечено в открытых источниках в интернете - в Мурманске строится и планируется к запуску уникальный завод. «Получившая статус резидента Арктической зоны РФ компания откроет первое в России производство суперфуда из органических продуктов: навоза, помета, рыбных отходов. В Арктический промышленно-производственный центр технологий вложат 300 миллионов рублей, в эксплуатацию его введут в 2025 году». (источник - https://www.murmansk.kp.ru/online/news/5539401/)

Отметим, что в качестве потребителя данного товара указаны скот, а также люди.

«Конечный продукт может использоваться в разных сферах, в том числе, как активная добавка в корме для животных или суперфуд для выполняющих специальные задачи с высокой интенсивностью и физико-психологической нагрузкой людей, в том числе в тяжелых экологических и климатических условиях, а также проходящих или готовящихся к реабилитационным процедурам.» (оттуда же)

То есть, можно предположить, что целевой аудиторией для данного «продукта» будут рабочие -- вахтовики, военнослужащие и пациенты больниц. Тем более, что ни у тех, ни у других, ни у третьих нет особой возможности сильно редактировать меню. Впрочем, думаю одной этой аудиторией данный бизнес себя не ограничит. Особенно в свете роста цен на остальные продукты.

А теперь о развлечениях.

 

 

«Резидент АЗРФ запустил круглогодичный яхт-клуб. Объем инвестиций в проект составил 11,5 миллиона рублей. https://www.murmansk.kp.ru/online/news/5534966/» (Источник там же)

Это уже для других людей. Для настоящих. Не для тех, которых кормят одним, гм, веществом со скотиной.

Что тут ещё можно сказать... Если бы автор материала писал фантастику, он бы, читая подобные новости, представил себе как где-то, в совсем недалекой галактике, сидят за пультом наблюдательной станции два очень веселых и не очень гуманных зеленых человечка. Они радостно дергают некие рычаги и спорят:

- А вот если их властители вот это сделают. Их повесят?

- Нет!

- А давай посмотрим!

- Гм. Не повесили.

- А давай посмотрим, если вот это сделают!

- И что, снова не висят?

- А давай посмотрим…

Но, увы, автор материала пишет не фантастику. Так что вынужден признать, что никакие рептилоиды наших властителей за невидимые ниточки не дергают.

Они делают все сами. И мы тоже терпим сами.

Об ещё одном наборе замечательных, диетических и не только предложений для россиян тут:

https://dzen.ru/a/ZVe5Nop0BhZlFOX9

 

 

 



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