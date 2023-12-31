Ни в каком смысле не "мухосранск"

Прочёл дискуссию на очередном развлекательном сайте, на котором в связи с предстоящими выборами начали активно нахваливать величие нынешней России и то, как хорошо в ней жить. Начал читать этот разговор разговор рассказ с заголовком «Россия, в которой живу я», из которого я выберу только те моменты, которые хочу обсудить.

«Место действия - поселок Металлплощадка, это ближайший пригород Кемерова. Перевожу на русский для москвичей - это мухосранск в глубинке Сибири.

Живем мы в частном доме, трое детей, свекровь с нами.

У мужа свое дело, заработок средний. Точно не скажу, он от месяца в месяц разный. У меня пассивный доход + удаленная подработка, в сумме 75 тыс. У свекрови пенсия примерно 25 тыс. Дом построили сами, большой.

…Образование детей. В поселке в шаговой доступности есть неплохая школа, два корпуса - младший отремонтировали несколько лет назад, сейчас идет реконструкция старшего корпуса. …В поселке реконструированный детский сад, на 14 групп, с местами все отлично. У меня сына пригласили раньше на год, чем я писала в заявлении.

Также в поселке имеется очень хороший ДК, который тоже сейчас на реконструкции.

…В ДК много всего есть и для детей и для взрослых. Танцевальные коллективы, музыкальная школа, шахматы, вокал, фитнес и др, я просто не обо всем знаю. Поселковые праздники они организовывают офигенные. Выпускной из сада мы там отмечали - все на высшем уровне провели, воспитатели сказали, это лучший выпускной за их 25 лет работы. Нам это стоило 900 рублей с человека (2023 год).

…В поселке есть отличный современный стадион, открытый году в 2015. Там можно заниматься легкой атлетикой, футболом, волейболом, стритболом и баскетболом. Бесплатно, естественно.

Год назад в поселке открыли новую амбулаторию. Она полностью укомплектована врачами (не фельдшерами), для амбулаторий это полный комплект: два терапевта, два педиатра, стоматолог и гинеколог, дневной стационар, прием анализов, всякие экг.

…Одновременно с парком там же открыли Ледовый дворец. Напоминаю, вдруг вы забыли - в сибирском поселке близ мухосранска. Коробка для хоккея с шайбой, планируется фигурное катание, танцы, тренажерка. Для полного счастья мне лично бассейна в поселке не хватает.

Это все в 10-15 минутах неспешной ходьбы от моего дома…

Общественный транспорт ходит не слишком удобно, но свекровь иногда пользуется. До остановки идти минут 20-25.

А еще из Кемерово очень дорого летать. Поэтому мы либо из Новосиба, либо за мили. Зато на Алтай на машине почти каждый год…» https://pikabu.ru/story/rossiya_v_kotoroy_zhivu_ya_10909815.

Пропустил рассказ о том, как всё хорошо и замечательно в самом городе Кемерово, а сам посёлок Металлплощадка имеет примерно 7 тысяч жителей и, как я понял из вида коттеджей и заборов, это для Кемерово что-то в виде Рублёвки для Москвы – посёлок для богатеньких «буратинов». Как видите, автор застеснялась рассказать, чем промышляет её муж, у которого она, видите-ли, точного заработка типа не знает.

На этом же сайте первый ответ на этот рассказ называется «Ответ на пост «Россия, в которой живу я»», последовал этот ответ из Липецка, и я возьму именно его, поскольку пишет тоже металлург, как и я 30 лет назад. Правда, я и его ответ сокращу, поскольку эта статья для меня только повод написать о бывшем своём городе.

«СУКА, ВЫ ИЗ КАКОЙ ВСЕЛЕННОЙ ПИШЕТЕ?

Для москвичей из СИБИРИ ИЗ МУХОСРАНСКА???????????????)))))))

Я муж и работаю в «мухосранске». Я ремонтирую металлургическое оборудование (НАШУ, БЛЯДЬ, ГОРДОСТЬ). И у меня нет 75к! (ну если мне на панель не пойти). …Жена в декрете со вторым ребенком и у неё в рабочем режиме было 20к!

Живу на окраине города и школа в 25 мин пешком!!! …Садиков 2 (к каждому от моего дома 25 мин. пешком, с автобусом как повезет) но они переполнены… ДК есть, но что есть, что нет. Максимум при каких-то праздниках, что-то проводят для галочки.

Да, есть 2 терапевта, 1-2 педиатра (хз, может сезонно), стоит кабинет УЗИ (специалиста нет!), есть кабинет флюорографии с оборудованием (странно, но и тут нет специалиста!), есть ЭКГ (а тут, как ни странно, есть специалист, видать подрабатывает какой врач, либо мне повезло). ВСЁ!!! Есть массажный кабинет, но он платный почему-то (либо бесплатный, но с 2-мя пересадками на автобусе в другой конец города), да есть куча кабинетов, но они пустые!!!!!!!

…Хоккейная коробка есть. Её чистят местные жители. Каких-то клубов и уж точно зданий (кроме просто жилых домов), вблизи «коробки» нет.

…Если нет авто, то лучше ребенка никуда не записывать, раньше, чем через час вы никуда не попадете! …Ближайшие школы минимум в часе езды на автобусе и то не факт, что там есть места. Т.е. без машины лучше даже не думать: ни о школах, ни о каких-либо секциях.

Ну и дальше, я работаю на закрытом предприятии и мне до проходных на личном авто минимум 40 мин от дома. Дальше 10 мин на служебном автобусе (который ходит только с утра и вечером). Так что обед в платной столовой или если я принесу из дома.

…Я хз как там в «мухосранске», я там не был, но я живу в 15 км от центра Липецка. Но сама статья била про поселок (я как раз там и живу) и как там райски жить, но вот как такие зарплаты и уровень жизни получить, я ХЗ».

Я приехал по распределению на Ермаковский завод ферросплавов в город Ермак в восточной части Казахской ССР в августе 1973 года – уже более 50 лет назад. При царе и позже это была пристань на Иртыше для отгрузки угля из Экибастуза, вокруг которой образовалось село Ермак. Когда я приехал, возле этого села достраивалась Ермаковская ГРЭС и шло строительство нашего завода - были в работе 12 печей (около 200 МВА) из будущих 26 печей (около 850 МВА). И строился город. Так вот, уже на тот момент в городе был ДК, кинотеатр на 800 мест и два клуба (ещё сельских), стадион и хоккейный корт, две больницы и две поликлиники только в городе (городская и районная), и по поликлинике на заводе и ГРЭС (у них там возле ГРЭС был и свой посёлок со своим ДК прочими службами).

В городе уже был наш заводской четырёхэтажный профилакторий с комплектом врачей и всем тогдашним санаторным комплексом. Когда я как-то вернулся с дикой командировки с какой-то крапивницей, мне не только прокололи там витаминами и ещё чем-то горячим, но и назначили ванны уже не помню с чем. Потом к зданию профилактория добавился 10 метровый бассейн с минеральной водой и комфортабельной сауной. Путёвки в профилакторий покупали в профкоме, 24 дня жизни в комнате на двоих, лечение с трёхразовым питанием (с диетой для соответствующих больных) –стоило 15 рублей за всё, а я с самого начала получал минимум 265 рублей в месяц. Кстати, у завода был специальный автобус, который возил отдыхающих в обед с завода в профилакторий на обед и процедуры, и обратно. Уже в 80-х построили заводкой пионерлагерь, он же служил зимним домом отдыха для трудящихся, в него можно было взять путёвку и на месяц, и на выходные.

Собственно в городе Ермаке была и двухэтажная столовая с магазином полуфабрикатов и лимонадным цехом, а также кафе и ресторан при гостинице. Лет через 10 уже был и бассейн на 25 метров, «Дом быта» и к этому времени не помню, чтобы чего-то нужного для жизни в городе не было.

Был автопарк и автостанция с междугородними автобусами, были три внутренних маршрута - №№ 3 и 4 на ГРЭС и завод, и №1 внутригородской, но я на нём никогда не ездил, поскольку куда угодно можно было дойти минут за 15 – лень было этот автобус ждать. Был ли маршрут №2 не помню. Ещё по Иртышу летом каждый час в Павлодар (областной центр) ходил «Метеор», и уже во второй половине 80-х летал самолёт в аэропорт Павлодара, а оттуда ежедневно были рейса 4 на Алма-Ату и два рейса Ту-154 на Москву (сейчас один рейс в неделю). Авиабилет в Москву стоил сначала 42 рубля, когда летал Ил-18, а потом 52 рубля на Ту-154. Когда я говорил иностранным партнёрам в конце 80-х, что для встречи с ними в Москве я только утром пролетел 3,5 тысячи километров, они делали круглые глаза: «Это же дальше, чем от Парижа до Канарских островов!». Для них такой перелёт был событием, а для нас, ермаковцев, обычным делом. Даже минимальной месячной зарплаты одного, хватало слетать всей семьёй в Крым или Сочи и обратно.

Что касается школ и детсадов, то у нас в городе, переполненном детьми (ГАИ из-за количества детей запретило заезжать во дворы многоэтажек личным автомобилям), какой-либо вопрос по детям просто никто не понял бы – я никогда не слышал вопросов о недостатках мест в школах или садах. В школы детей водили один раз – 1 сентября в первый класс – а дальше они сами. Да что школы? В детсады дети ходили сами с 4-5 летнего возраста, правда, забрать из садика обязаны были родители или старшие дети. В нашем городке на тогда 35 тысяч жителей всё было рядом и безопасно.

И для меня рассказы липецкого трудяги невероятны – как это ему до сих пор не предоставили трёхкомнатную квартиру в заводском доме – рядом с его заводом? Надо же понять, что в СССР никакое предприятие не могло строится само по себе даже в крупном городе - в смету строительства всегда закладывалось то, где будут работники завода с семьями жить и удобства жизни. А горком КПСС следил, чтобы всё было построено! Для одинокого и семейной пары без детей полагалась однокомнатная квартира, для семьи с одним ребёнком – двухкомнатная, с двумя – трёхкомнатная. У нас на заводе, если человек не пил, то вряд ли кто-то ждал соответствующую квартиру дольше трёх лет. В СССР для директора любого завода план ввода в эксплуатацию жилья и объектов соцкультбыта был таким же планом, как и план выпуска продукции. И упаси господь в детском садике на одну воспитательницу пришлось бы не 20, а 23 ребёнка, такого директора уже бы драли в горкоме, угрожая исключить из партии за переполненность заводских садиков.

Первым директором нашего завода был В. Боровиченко (я его уже не застал), и он вместе с Главным инженером М. Друинским прибыл из Актюбинского завода ферросплавов, а там все всегда были помешаны на спорте. К примеру, директор АЗФ, Р. Сорокин до самой пенсии был полузащитником заводской футбольной команды, с его зятем, Валерой Малиновским, я год учился в институте в одной группе, и уже тогда Валерий был мастером спорта по конному спорту.

У нас в Ермаке эти актюбинцы до лошадей дело не довели, но Друинский, забыв футбол, быстро строил завод, успешно вводил в работу ферросплавные печи, новой тогда конструкции, посему на завод так и сыпались награды, ну, а директор Боровиченко налёг на спорт, желая чтобы наши футбольная и хоккейная команды блистали не менее, как на союзном уровне. И для этого, не найдя достаточного количества талантов в городе, сманивал лучших спортсменов со всего Союза, в результате у нас тогда в заводской хоккейной команде одно время играл даже Виктор Полупанов, многократный чемпион мира и Европы.

Но в Москве решили отдать завод для кормления, как тогда говорили, «блатному» (в то время под этим понятием имели в виду не только уголовников). Директором завода сделали П. Топильского, тот спортивных профи с завода выгнал, хотя кое кто остался жить и работать на заводе, скажем, начальник цеха подготовки шихты №2, Вася Недайборщ, в своё время приехал на должность вратаря футбольной команды из одесского «Черноморца».

Профессиональные спортсмены разъехались, но сооружения остались, посему любителям спорта было где развернуться. К примеру, мои приятели, Борис Лопатин, Саня Скуратович, Сергей Носачёв были заядлыми хоккеистами, кстати, Скуратович и Носачёв играли в хоккей уже в должности начальников цехов.

Пара слов о Сергее. Сергей достроил, ввёл в эксплуатацию и руководил заводом по производству никеля и обеспечивающей его работу электростанцией в Гватемале, но в связи с войной с Украиной, гватемальские холуи США выгнали из Гватемалы всех работающих там русских, и Носачёв вернулся в свой город Мыски, Кемеровской области. Недавно, созвонились, Сергей, до сих пор не получив ни копейки от города, за свой счёт создал спортивный клуб и при нём аж пять городских футбольных и хоккейных юношеских и взрослых команд, и даже уже в каком-то чемпионате его команда уже заняла 8-е место. Но лиха беда начало! Если, конечно, Носачёва опять не пригласят чем-либо руководить в промышленности.

Но вообще-то я очень далёк от физкультуры, меня даже директор не сумел загнать в бассейн для оздоровительно плавания – утренняя зарядка мой предел. Но ещё с далёкого 73-го близким к нашей компании был тогда плавильщик Паша Якименко, а он был фанатом бальных танцев и вместе с женой организовали в ДК кружок бальных танцев, даже мы с женой один раз попробовали репетировать, но нам «не зашло». А вот мой друг, Женя Польских (вообще-то боксёр), увлёкся, стал со своей женой Надеждой усиленно тренироваться в свободное от работы на заводе время и в конце концов они начали занимать призовые места на различных союзных соревнованиях, как эти танцоры говорили, в классе «сеньоров».

И вот недавно, после долгого перерыва, мы с Польским связались, я спросил, как дела, и он ответил несколько расширенно (пропущу его рассказ о здоровье), упомянув об успехах старшего сына, Владика, официально живущего в Астане и работающего тренером бальных танцев: «…работает успешно, из моей внучки сделал чемпионку Европы и, по-моему, Бельгии, а малыши (ученики) стали чемпионами Мира. Гордость прёт! Ведь мы его с 6 лет вывели на паркет - тогда это не было принято, и когда он на турнирах занимал призовые места все ахали и охали».

Да…

Таким были города советских людей 50 лет назад! 50 лет!

Знаете ли, мы бы тогда свой Ермачок ни в каком смысле Мухосранском не назвали, небось не какая-то там сраная Москва с вечно голодными болтливыми паразитами.