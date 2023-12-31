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Московский листок

Дед Мороз принес смерть

Опубликовано 31.12.2023 в разделе комментариев 3

украина европа война киев
Дед Мороз принес смерть

Предновогоднее настроение сильно испорчено: гибель нашего БДК в порту Феодосии, сколько людей погибло до сих пор является государственной тайной. Потом ответный массированный удар ВКС РФ по городам Украины, там не менее 40 погибших. И ответ на ответ - удар по центру Белгорода ракетами с кассетными зарядами собственного украинского и чешского производства.

Причем если в первых двух случаях удары наносились по военным объектам и объектам ВПК, то в Белгороде сразу ударили по центру города, где университет и новогодние елки. На сейчас уже 14 погибших, трое дети, и больше ста раненых.

Россия созывает Совбез ООН, представители США и руководства ООН были вынуждены высказаться в том смысле, что да, нехорошо получилось... Полпреда Чехии вызовут на заседание Совбеза и будут отчитывать за ракеты чешского производства, рвущиеся на улицах Белгорода. Британский премьер Сунак в этот раз не стал вообще упоминать Украину в новогоднем послании... Но первые самолеты F-16 уже на Украине. С них удобней запускать ракеты воздух-земля натовских стандартов...

Наверно, будут и еще какие-то новогодние сюрпризы.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Голубь Геннадий написал 31.12.2023 10:28
Полтора месяца официозные ПутСМИ докладывают о поражении укров по всем фронтам, о развале сопротивления, прекращении западной поддержки, раздрае между Зелей и военными - вечерние мудозвоны и скабеихи со своей паствой начали запускать победные салюты. И вдруг какой-то небывалый обстрел Белгорода, и вся путинская шваль со своими победными салютами выглядит совершенно неуместно.
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Re:
Кот ученый написал 31.12.2023 10:00
А.Ю., видимо, считает нас идиотами. Что сказал представитель РФ в ООН на обвинение в обстреле городов Украины? Он не отрицал этого. Представитель цинично пошутил, что ПВО Украины плохо работает. ПВО России работает хорошо. Ракеты, летевшие по военным объектам Белгорода, были сбиты. Обломки упали на жилые дома. Отличная работа.
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Пропаганда не наш метод
Эх, ма написал 31.12.2023 09:10
Дедущкамороз еще в пути.
Все подарки заготовлены и вручаются уже в Новом году.
Не нашел ссылки на тот факт,что представители сша и оон говорят о том,что нехорошо получилось.где ссылки?
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