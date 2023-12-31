Дед Мороз принес смерть

Предновогоднее настроение сильно испорчено: гибель нашего БДК в порту Феодосии, сколько людей погибло до сих пор является государственной тайной. Потом ответный массированный удар ВКС РФ по городам Украины, там не менее 40 погибших. И ответ на ответ - удар по центру Белгорода ракетами с кассетными зарядами собственного украинского и чешского производства.

Причем если в первых двух случаях удары наносились по военным объектам и объектам ВПК, то в Белгороде сразу ударили по центру города, где университет и новогодние елки. На сейчас уже 14 погибших, трое дети, и больше ста раненых.

Россия созывает Совбез ООН, представители США и руководства ООН были вынуждены высказаться в том смысле, что да, нехорошо получилось... Полпреда Чехии вызовут на заседание Совбеза и будут отчитывать за ракеты чешского производства, рвущиеся на улицах Белгорода. Британский премьер Сунак в этот раз не стал вообще упоминать Украину в новогоднем послании... Но первые самолеты F-16 уже на Украине. С них удобней запускать ракеты воздух-земля натовских стандартов...

Наверно, будут и еще какие-то новогодние сюрпризы.