Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Зеленский обратился к народу с новогодним обращением

Опубликовано 31.12.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Зеленский обратился к народу с новогодним обращением

Зеленский во время вечернего обращения в Telegram-канале заявил, что ему представили план боевых действий на 2024 год.

Не раскрывая подробности, он отметил, что выслушал доклады об «общих военно-политических ожиданиях» от главнокомандующего, генштаба, а также разведки ВСУ. Он лишь отметил, что в следующем году Украина готовится сделать больше оружия и заявил о «четком графике международной работы в январе».

Насчет "сделать больше оружия" - это сколько? Оборонное производство на Украине практически обнулено, украинские вооруженные силы - это, по сути, прокси-армия стран НАТО, полностью зависящая от альянса не только в финансовой части, но и в поставках вооружения. А скоро эта зависимость приобретет и кадровый характер - мобилизационные возможности Украины практически на пределе.

Собственно, "график международной работы" - это и есть главное сегодня для верховного главнокомандующего Зеленского.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Традиция, ничего не попишешь
Традиция, ничего не попишешь
29.12.2023
Цель жизни животного
Цель жизни животного
29.12.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Евросоюз решил интегрировать Румынию и Болгарию в Шенген (0)
Священный синод РПЦ приравнял хирургический или медикаментозный аборт к убийству (0)
Зеленский обратился к народу с новогодним обращением (0)
Дед Мороз принес смерть (2)
Ни в каком смысле не "мухосранск" (4)
Навоз и помёт для питания дорогих россиян (3)
Оборонный завод как новогодний подарок (0)
"Синдром отмены" в российской культуре (7)
Минэкономразвития улучшило свою оценку по росту ВВП (3)
Африканские политики хотят получать премию имени Путина (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss