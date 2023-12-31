Зеленский обратился к народу с новогодним обращением

Зеленский во время вечернего обращения в Telegram-канале заявил, что ему представили план боевых действий на 2024 год.

Не раскрывая подробности, он отметил, что выслушал доклады об «общих военно-политических ожиданиях» от главнокомандующего, генштаба, а также разведки ВСУ. Он лишь отметил, что в следующем году Украина готовится сделать больше оружия и заявил о «четком графике международной работы в январе».

Насчет "сделать больше оружия" - это сколько? Оборонное производство на Украине практически обнулено, украинские вооруженные силы - это, по сути, прокси-армия стран НАТО, полностью зависящая от альянса не только в финансовой части, но и в поставках вооружения. А скоро эта зависимость приобретет и кадровый характер - мобилизационные возможности Украины практически на пределе.

Собственно, "график международной работы" - это и есть главное сегодня для верховного главнокомандующего Зеленского.

А.Б.