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Московский листок

Священный синод РПЦ приравнял хирургический или медикаментозный аборт к убийству

Опубликовано 31.12.2023 в разделе комментариев 1

церковь рпц
Священный синод РПЦ приравнял хирургический или медикаментозный аборт к убийству

Синод принял документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», разработанный Межсоборным присутствием РПЦ. Теперь он будет утвержден Архиерейским собором «в качестве разъяснения и развития соответствующих положений Основ социальной концепции Русской православной церкви».

«Церковь однозначно приравнивает произвольный хирургический или медикаментозный аборт к убийству, независимо от срока беременности и способа его совершения», — говорится в тексте.

Также в документе говорится, что и аргумент, согласно которому аборт возможен до обретения эмбрионом жизнеспособности является неприемлемым.

Также в тексте подчеркивается позиция РПЦ, согласно которой жизнь человека начинается с момента зачатия и человек имеет право на жизнь уже в утробе матери и эмбрион не должен рассматриваться как часть тела матери.

Интересно, а как определять момент зачатия?

"Час зачатья я помню неточно", пел Высоцкий. И был не оригинален. А вы помните?

А вот в РПЦ намерены как-то это определять. То есть противозачаточная таблетка - это уже орудие убийства, если понимать вердикт церкви буквально.

Боюсь, кончится все плохо. Церковь у нас отделена от государства очень тонкой перегородкой, почти невидимой. Сегодня примет Синод, а завтра рассмотрит Совбез. А послезавтра поступит в виде законодательной инициативы в Думу. И дальше как намыленный, в три чтения разом... У нас теперь все верующие, даже КПРФ.

Кстати, а можно принимать в партию абортивный материал? Это ж теперь отдельная личность...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
хрю написал 31.12.2023 11:24
есть противозачаточная таблетка
.
это еще что. поговаривают уже разработаны противозачаточные зарплаты.
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