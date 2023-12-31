Евросоюз решил интегрировать Румынию и Болгарию в Шенген

Страны Евросоюза договорились отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах, но на сухопутных он пока сохраняется, сообщила Еврокомиссия.

Собственно, возможность свободного въезда и выезда - это и есть главное, что касается граждан Европы. Остальное граждан, конечно, волнует, но в куда меньшей степени.

Вот, возьмем хоть Украину. Там за что боролись? За "безвиз", а совсем не за ЕС и тем более НАТО. И теперь полстраны в Европе, а полстраны в окопе. А не было б безвиза - все в окопе бы были...

А.Б.